Перець чилі поступово втрачає гостроту: вчені назвали причину

Аби виправити ситуацію, фахівці працюють над створенням нових сортів перцю чилі, який буде більш стійким до змін клімату та хвороб

Через екстремальні погодні умови, спричинені глобальним потеплінням, перець чилі поступово втрачає гостроту.

Вчені кажуть, що це – довгострокова тенденція, яка також впливає на інші харчові продукти: кавові суміші стають більш гіркими, а кокоси – м’якшими, пише Bloomberg.

Перець чилі – це плоди рослин із роду Capsicum, які використовуються як прянощі в кухнях усього світу. Існує приблизно 4000 сортів цієї популярної спеції. Серед них – халапеньо, хабанеро та пташине око. Вони різняться за кольором, розміром і гостротою.

Гостроту чилі забезпечують алкалоїди, зокрема капсаїцин. При більш гарячих і сухих погодних умовах гострота, як правило, посилюється. Знайти ідеальні умови для вирощування перцю чилі стає дедалі важче: через зміну клімату посухи та повені трапляються все частіше, а кількість опадів зростає.

"Оскільки рослина поглинає велику кількість додаткової вологи, вона вкладає її в м’якоть плодів перцю чилі. Так гострота стає розбавленою", – каже Крейг Крафт, агроеколог із Орегону, який досліджує вплив глобального потепління на врожай.

РЕКЛАМА:

Посуха та сильна спека також можуть спричиняти стрес для молодих рослин, не даючи культурі навіть зацвісти. Сильна посуха в Мексиці цього року спричинила дефіцит червоних зимових халапеньо, повідомляло раніше видання The Washington Post .

"Перець чилі дуже чутливий до будь-яких змін погоди. Він зазвичай зацвітає лише при температурі від 25 до 30°C", – каже Карма Бхутіа, науковиця із Центрального сільськогосподарського університету Раджендра Прасада в Індії.

Подібна ситуація в деяких частинах Китаю – найбільшого у світі виробника чилі. Тайфуни і повені, які відбулися там влітку, вплинули на посіви. Згідно з даними пекінського сільськогосподарського ринку Xinfadi, у жовтні місячні оптові ціни на червоний перець чилі досягли дворічного максимуму.

Раніше дослідники з Вермонтського університету дійшли висновку, що люди, які принаймні раз на місяць їдять гострий перець, мають на 13% нижчий ризик померти від інфаркту чи інсульту.