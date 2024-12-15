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Перець чилі поступово втрачає гостроту: вчені назвали причину

Ірина Батюк — 15 грудня, 14:33
Перець чилі поступово втрачає гостроту: вчені назвали причину
Аби виправити ситуацію, фахівці працюють над створенням нових сортів перцю чилі, який буде більш стійким до змін клімату та хвороб
Фото: KostyaKlimenko

Через екстремальні погодні умови, спричинені глобальним потеплінням, перець чилі поступово втрачає гостроту.

Вчені кажуть, що це – довгострокова тенденція, яка також впливає на інші харчові продукти: кавові суміші стають більш гіркими, а кокоси – м’якшими, пише Bloomberg.

Перець чилі – це плоди рослин із роду Capsicum, які використовуються як прянощі в кухнях усього світу. Існує приблизно 4000 сортів цієї популярної спеції. Серед них – халапеньо, хабанеро та пташине око. Вони різняться за кольором, розміром і гостротою.

Гостроту чилі забезпечують алкалоїди, зокрема капсаїцин. При більш гарячих і сухих погодних умовах гострота, як правило, посилюється. Знайти ідеальні умови для вирощування перцю чилі стає дедалі важче: через зміну клімату посухи та повені трапляються все частіше, а кількість опадів зростає.

"Оскільки рослина поглинає велику кількість додаткової вологи, вона вкладає її в м’якоть плодів перцю чилі. Так гострота стає розбавленою", – каже Крейг Крафт, агроеколог із Орегону, який досліджує вплив глобального потепління на врожай.

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Посуха та сильна спека також можуть спричиняти стрес для молодих рослин, не даючи культурі навіть зацвісти. Сильна посуха в Мексиці цього року спричинила дефіцит червоних зимових халапеньо, повідомляло раніше видання The Washington Post .

"Перець чилі дуже чутливий до будь-яких змін погоди. Він зазвичай зацвітає лише при температурі від 25 до 30°C", – каже Карма Бхутіа, науковиця із Центрального сільськогосподарського університету Раджендра Прасада в Індії.

Подібна ситуація в деяких частинах Китаю – найбільшого у світі виробника чилі. Тайфуни і повені, які відбулися там влітку, вплинули на посіви. Згідно з даними пекінського сільськогосподарського ринку Xinfadi, у жовтні місячні оптові ціни на червоний перець чилі досягли дворічного максимуму.

Раніше дослідники з Вермонтського університету дійшли висновку, що люди, які принаймні раз на місяць їдять гострий перець, мають на 13% нижчий ризик померти від інфаркту чи інсульту.

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