У Британії призупинили роботу двох українських товариств через закупівлю дронів

У Британії призупинили діяльність двох українських студентських товариств через закупівлю дронів для ЗСУ.

Їх підозрюють у порушенні правил благодійної діяльності, повідомляє Financial Times.

Йдеться про два українські товариства, що працюють у складі студентських спілок Університетського коледжу Лондона (UCL) та Ланкастерського університету. Вони зареєстровані як благодійні організації і тому, згідно з британським законодавством, не мають права використовувати кошти безпосередньо для війська.

Зокрема, студентська спілка UCL розпочала розслідування у березні. Тоді стало відомо, що українське товариство придбало дрон DJI Mavic за 1500 фунтів і відправило солдату на передовій.

Президент українського товариства Артур Подсоха сказав, вони не збирали кошти безпосередньо на закупівлю дрона, а використали прибуток з благодійного вечора, проведеного у жовтні 2024 року.

РЕКЛАМА:

Також він додав, що "не може мовчати, поки Росія тероризує нашу країну з 2014 року".

"Ми вважаємо, що було б несправедливо з нашого боку користуватися підтримкою Великої Британії і нічого не робити, щоб допомогти нашій країні та солдатам", – сказав Артур Подсоха.

Він додав, що його колеги відчувають "привілей бути в безпеці, поки Україна зазнає постійних обстрілів" і додав, що солдат, який отримав дрон, надіслав відео з подякою.

Представники університету підтримали рішення студентської профспілки призупинити діяльність українського товариства.

"Їхнє розслідування та дисциплінарні процеси повністю незалежні від Університетського коледжу Лондона, тому було б недоречно робити будь-які подальші коментарі, поки воно триває", – додали в університеті.

Що ж до Ланкастерського університету, то тут українське товариство підозрюють у закупівлі трьох дронів DJI Mavic 3 та запчастин до дронів для сил територіальної оборони.

Українське товариство Ланкастерського університету заявило, що його діяльність зі збору коштів завжди була суто гуманітарною.

"Будь-який контент у соціальних мережах, який можна було б інтерпретувати як товари подвійного використання, був пов’язаний виключно з особистими ініціативами окремих членів нашого товариства, а не з офіційною діяльністю товариства зі збору коштів", – додали в повідомленні.

Розслідування обох випадків тривають.