"Били по людях, які мирно спали": внаслідок удару РФ по Харкову загинула ціла родина

Внаслідок російської атаки на Харків вранці 18 серпня загинула ціла родина – батько, мати, півторарічна донечка та 16-річний син і бабуся.

Безпілотники поцілили у їхній будинок та спричинили руйнування і пожежу.

Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Як розповіла місцева жителька, родина недавно придбала квартиру у зруйнованій п’ятиповерхівці та мешкала на останньому поверсі.

"Одразу п'ять шахедів, з різних боків вдарили по цьому житловому будинку на світанку.

РЕКЛАМА:

Вже маємо інформацію, що в гості до них напередодні приїхала бабуся. Тіло жінки також знайшли під завалами, встановлюємо особу за ДНК", – повідомив Болвінов.

Нагадаємо, російські загарбники атакували Харків дронами типу "Герань-2", четверо з них влучили у житловий будинок.

Наразі відомо про сімох загиблих. Окрім того, постраждали 23 людини. Серед них діти – у 6-річного хлопчика та 11-річної дівчинки шокова реакція, 14-річна дівчина отримала вибухове поранення та вивих суглоба, таку ж травму отримав й її 10-річний сусід. Ще одного підлітка порізало уламками скла.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

"Удар по житловому будинку був цілеспрямований – пʼять ворожих "шахедів" заходили на нього з різних боків і били саме по людях, які мирно спали о пʼятій ранку. Терор у чистому вигляді. Терор, якому немає ні пояснення, ні виправдання", – написав міський голова Харкова Ігор Терехов.