2,5-метрова сітка замість краєвиду Фудзі: в Японії борються з туристами-порушниками

Обмеження введуть як відповідь на поведінку туристів, які залишають після себе сміття та не дотримуються місцевих правил.

Японська влада планує спорудити бар’єр на популярній серед туристів фотолокації. Усе через мандрівників, які не дотримуються правил.

Про це повідомив представник курортного містечка Фудзі-Каваґутіко, інформує The Guardian. Будівництво сітки висотою в 2,5 метра і довжиною в 20 метрів розпочнеться вже наступного тижня.

"На жаль, ми вимушені це робити через деяких туристів, які не можуть дотримуватися правил", – сказав він.

Причиною такого рішення стала поведінка туристів, які часто ігнорують правила дорожнього руху та залишають після себе сміття.

Після скасування обмежень, введених у зв’язку з пандемією COVID-19, японська влада вживає заходів для того, аби збільшити кількість туристів, які відвідують країну. У березні 2024 року їхня кількість була рекордною – 3 мільйони за місяць.

Одним із найпопулярніших серед туристів місць є найвища гора країни – Фудзі. Фото з нею можна зробити з багатьох точок курортного містечка, але найчастіше іноземці обирають локацію біля одного з магазинів тамтешньої мережі Lawson.

Як зазначає чиновник, переважно неяпоські туристи переповнюють територію поруч із крамницею, ігноруючи дорожні знаки і попередження охоронців. Було помічено, як мандрівники заради гарної світлини видерлися на дах стоматологічної клініки неподалік.

Представник влади заявив, що прикриття будуть використовувати доти, доки ситуація не покращиться.

Також цього літа японська влада планує стягувати з туристів плату в розмірі 2 тисяч єн (близько 500 гривень) за сходження на гору Фудзі.

Нагадуємо, із 1 жовтня Японія запровадила туристичний податок на відвідування "плавучої святині" на острові Міядзіма.