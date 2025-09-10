Убивство школярів на Вінниччині: ймовірним нападником виявився їхній колишній учитель

У Шаргороді на Вінниччині через убивство двох старшокласників затримали їхнього колишнього вчителя.

23-річному чоловікові готують підозру, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Фото: Офіс генерального прокурора

Правоохоронці з’ясували, що зранку 10 вересня зловмисник дочекався двох учнів 10 та 11 класів, які йшли на заняття до ліцею. Колишній учитель дітей завдав їм колото-різані поранення в ділянку шиї.

"Діти внаслідок отриманих травм померли під час надання невідкладної медичної допомоги. Чоловік з місця події втік", – додали в ОГП.

Згодом ймовірного нападника затримали – ним виявився місцевий мешканець та колишній учитель убитих. Правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії.

Деталі інциденту продовжують встановлювати під керівництвом очільника Вінницької обласної прокуратури.

"Готується повідомлення про підозру та клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – розповіли правоохоронці.

Раніше повідомляли, що тіла підлітків знайшли поблизу одного з місцевих медичних закладів.