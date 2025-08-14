У Львові виявили тіла двох підлітків: поліція встановлює обставини їхньої смерті
У Львові в одному з приватних будинків знайшли мертвими двох хлопців-підлітків. Причини їхньої загибелі з’ясовує поліція.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.
Тіла підлітків 12 серпня виявила мати одного із них. Вона ж звернулася і до правоохоронців.
Як розповіла у коментарі для "УП. Життя" тимчасова виконувачка обов’язків начальника відділу комунікації поліції Львівської області Аліна Подрейко, загиблим по 14 років.
"Один із померлих тимчасово проживав у Республіці Польща, інший – постійно мешкав у Львові", – зазначили правоохоронці.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок". Тіла хлопців відправили на експертизу, щоб з’ясувати точну причину їхньої смерті.
Триває розслідування.
Нагадаємо, раніше у Львові неповнолітні хлопець та дівчина загинули внаслідок падіння з 16-го поверху.