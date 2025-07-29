Лежала на збереженні: внаслідок удару по пологовому Кам’янського загинула 23-річна дівчина

У ніч на 29 липня росіяни завдали ракетного удару по Кам’янському, що на Дніпропетровщині. Внаслідок цього зазнав пошкодження пологовий будинок. 23-річна вагітна Діана Кошик, яка перебувала у медзакладі, загинула.

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський і Криничанська територіальна громада.

"Безневинна смерть майбутньої мами і ще ненародженого маляти – це неосяжний біль для родини і гнів та обурення для кожного з нас, адже держава-терорист продовжує знищувати цвіт української нації, майбутнє нашої громади і держави!" – зазначили у Криничанській ОТГ.

Діана Кошик родом із села Аули, що неподалік від Кам'янського. Як повідомляють місцеві групи, дівчина була на 7 місяці вагітності й лежала у пологовому задля збереження дитини.

Діана Кошик була на 7 місяці вагітності Фото з Facebook

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"Моя люба похресничка, моя доня, моя красуня… Не можу… Просто реву… Таких янголів, як ти, було мало... Я проведу тебе, моя маленька, в останню путь – так, як і зустріла. Ти будеш в моєму серці, моєю красунею назавжди", – написала у коментарях під одним із дописів хрещена Діани Валентина Михайленко.

Загалом через ракетний удар по Кам’янському загинуло троє людей, а ще 22 – постраждали. Окрім пологового, також постраждало відділення міської лікарні та триповерхова будівля, яка не експлуатувалася.