Під час удару по Запоріжжю загинула медсестра з Нової Каховки: що про неї відомо

Через удар по Запоріжжю загинула медсестра з Нової Каховки

10 грудня росіяни вчергове атакували Запоріжжя. Ракетний удар зруйнував приватну клініку та пошкодив розташовані поруч будівлі.

Наразі відомо про дев’ятеро загиблих та 22 поранених. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Однією із загиблих є 48-річна медсестра Олена Кукарських, яка родом з окупованої нині Нової Каховки, повідомили на сторінці Новокаховської міської територіальної громади.

У 1995 році жінка закінчила Запорізьке медичне училище та влаштувалася на роботу до Новокаховської міської лікарні.

Загибла Олена Кукарських Новокаховська міська територіальна громада/Facebook

РЕКЛАМА:

Олена працювала на різних посадах. Багато років вона присвятила медичній допомозі складним пацієнтам протитуберкульозного кабінету. Останнім часом працювала медсестрою у дитячій поліклініці.

"Вона пройшла земний шлях з добром у серці до людей, з любов’ю до своєї справи, завжди у потрібну хвилину приходила на допомогу. У пам’яті всіх, хто її знав, назавжди залишиться світлий образ щирої та доброзичливої людини, професіонала своєї справи!" – написав колектив новокаховської міської лікарні.

Нагадаємо, запорізьким медикам вдалося реанімувати людину, яку під час пошуково-рятувальної операції визнали загиблою.