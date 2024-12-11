Під час удару по Запоріжжю загинула медсестра з Нової Каховки: що про неї відомо
10 грудня росіяни вчергове атакували Запоріжжя. Ракетний удар зруйнував приватну клініку та пошкодив розташовані поруч будівлі.
Наразі відомо про дев’ятеро загиблих та 22 поранених. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.
Однією із загиблих є 48-річна медсестра Олена Кукарських, яка родом з окупованої нині Нової Каховки, повідомили на сторінці Новокаховської міської територіальної громади.
У 1995 році жінка закінчила Запорізьке медичне училище та влаштувалася на роботу до Новокаховської міської лікарні.
Олена працювала на різних посадах. Багато років вона присвятила медичній допомозі складним пацієнтам протитуберкульозного кабінету. Останнім часом працювала медсестрою у дитячій поліклініці.
"Вона пройшла земний шлях з добром у серці до людей, з любов’ю до своєї справи, завжди у потрібну хвилину приходила на допомогу. У пам’яті всіх, хто її знав, назавжди залишиться світлий образ щирої та доброзичливої людини, професіонала своєї справи!" – написав колектив новокаховської міської лікарні.
Нагадаємо, запорізьким медикам вдалося реанімувати людину, яку під час пошуково-рятувальної операції визнали загиблою.