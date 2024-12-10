У Запоріжжі реанімували постраждалого після обстрілу, якого вважали загиблим

Медики у Запоріжжі реанімували людину, яку визнали загиблою після обстрілу приватної клініки

Запорізьким медикам вдалося реанімувати людину, яку під час пошуково-рятувальної операції визнали загиблою.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Стан людини важкий, проте віримо у краще і дякуємо нашим медикам", – зазначив Федоров.

Нагадаємо, росіяни завдали удару по приватній клініці у Запоріжжі. Наразі відомо про двох загиблих та 17 поранених, під завалами будівлі може бути ще вісім людей.

Внаслідок влучення зазнала руйнувань будівля приватної клініки та розташоване поруч кафе. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, автомобілі місцевих мешканців.