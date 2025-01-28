Співочі птахи гинуть через пестициди, які містяться в засобах проти бліх – дослідження

Вчені дослідили гнізда співочих птахів і в кожному з них виявили шкідливі ​​хімікати, які містяться у засобах проти бліх у домашніх тварин. Через високий рівень цих пестицидів гинуть пташенята співочих птахів.

Хімікати потрапляють у гнізда пернатих разом із шерстю котів і собак – нею птахи вистилають своє житло.

Про це йдеться у дослідженні вчених з Університету Сассекса, пише The Guardian.

Ветеринари часто рекомендують регулярно обробляти котів і собак інсектицидами для профілактики від бліх і кліщів. Процедуру проводять, навіть якщо улюбленці не мають шкідників. Але тепер вчені рекомендують застосовувати такі обробки лише у випадках, коли в них є потреба.

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"Ми провели наше дослідження, коли це було безпечно – наприкінці сезону розмноження, тому проблема насправді могла бути значно більшою. Це ставить питання про вплив ветеринарних препаратів на навколишнє середовище та вимагає комплексної оцінки екологічних ризиків таких процедур", – зазначив Каннель Тассін де Монтайгу, провідний автор дослідження.

Вчені дослідили 103 гнізда блакитних і великих синиць, вистелених хутром домашніх тварин. У всіх них виявили фіпроніл – інсектицид, заборонений у Великобританії та ЄС для сільськогосподарського використання. Також у 89% гнізд виявили імідаклоприд – ще один інсектицид, заборонений в ЄС для захисту рослин. Однак обидва інсектициди все ще широко використовують для лікування домашніх тварин.

Вчені виявили більшу кількість невилуплених яєць або мертвих пташенят у гніздах, де була більша кількість інсектицидів.

Раніше науковці з’ясували, що пестициди, які люди використовують у своїх будинках і садах, а також для обприскування газонів та агропродукції, сприяють різкому зниженню кількості сперматозоїдів у чоловіків по всьому світі.