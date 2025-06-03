У Черкасах затримали чоловіка, що пошкодив прапори на могилах спецпризначенців

Про пошкоджені прапори на могилах поліцію повідомила жителька Черкас

У Черкасах затримали чоловіка, який пошкодив прапори на могилах спецпризначенців.

Йому загрожує до п’яти років ув’язнення, повідомили у пресслужбі поліції Черкащини.

Про пошкоджені прапори на одному зі цвинтарів у Черкасах поліції повідомила місцева жителька. 1 червня на місце виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці оглянули записи з камер відеоспостереження, розташованих неподалік та поговорили зі свідками. За декілька годин вони знайшли порушника – ним виявився 40-річний чоловік.

Мотивів його вчинку наразі не пояснюють. Відомо, що йому вручили підозру за фактом наруги над могилами (ч.2 ст. 297 Кримінального кодексу України). Чоловікові загрожує до п’яти років ув’язнення. Незабаром суд повинен обрати йому запобіжний захід.

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Наразі поліція перевіряє причетність підозрюваного до інших подібних злочинів.

"Поліція засуджує будь-які акти наруги над місцями поховання, особливо щодо тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність нашої держави. Ми докладемо всіх зусиль, щоб кожен, хто вчиняє такі цинічні та аморальні злочини, поніс заслужене та невідворотнє покарання", – додають правоохоронці.

Нагадаємо, у квітні цього року поліція Вінниці відкрила розслідування щодо осквернення могили загиблого азовця Назарія Гринцевича з позивним "Грєнка".