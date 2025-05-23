У Дніпрі 17-річна дівчина танцювала на могилах під російський трек: як її покарають

17-річна жителька Дніпра зняла на відео танці на могилах під російськомовний трек.

На неї склали адміністративний протокол, повідомили у пресслужбі поліції Дніпра.

Відео з кладовища дівчина опублікувала у TikTok 22 травня. На ролику вона танцює біля надгробків на кладовищі у Соборному районі Дніпра.

На тлі лунає трек російського виконавця, який співає про канібалізм. У тексті пісні також чимало нецензурної лексики.

Запис поширили місцеві Telegram-канали. Згодом на ситуацію відреагувала поліція. Ювенальні поліцейські встановили особу дівчини – виявилось, що це 17-річна місцева жителька.

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"З неповнолітньою та її матір’ю провели профілактичну розмову про неприпустимість такої поведінки поблизу місць поховань", – зазначили правоохоронці.

Щодо дівчини склали адмінпротокол про дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП). Їй загрожує від 51 до 119 гривень штрафу. Покарання їй призначатиме суд.

Після розмови з поліцією дівчина видалила відео зі свого TikTok.

"Поліція закликає дотримуватись норм етичної поведінки, особливо в місцях памʼяті та скорботи. Навіть створюючи контент для соцмереж, варто зберігати повагу до оточення", – зауважили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше поліція Львівщини склала протоколи на батьків чотирьох підлітків, які переконали 18-річного хлопця з аутизмом позувати оголеним та зняли його на відео.