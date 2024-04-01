Переплутали жінок: у Чехії лікарі помилково зробили аборт не тій пацієнтці

У Чехії лікарі переплутали пацієнток й помилково провели операцію вагітній жінці, яка прийшла на плановий огляд.

Після цього в жінки трапився викидень, внаслідок чого вона втратила здорову дитину, повідомляє CNN Prima News.

Відомо, що обидві жінки лікувалися в університетської лікарні "Буловка". Одна з них була на 4 місяці вагітності й планувала навідатися в медзаклад на плановий огляд.

Іншій пацієнтці медики планували зробити операцію, яку проводять під час лікування захворювання матки. Зазначається, що подібне хірургічне втручання також можуть робити з метою переривання вагітності.

Відомо, що обидві жінки були іноземками – вони походили з країн Азії.

Їх переплутали й медики прооперували здорову пацієнтку, яка, зрештою, втратила дитину. Причину помилки наразі встановлюють.

Співробітників лікарні, які можуть бути причетними до події, тимчасово відсторонили від роботи.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Чехії, за фактом події нині проводять розслідування.

За словами міністра охорони здоров’я Камал Фархан, якщо буде доведено недбалість медиків, лікарня виплатить постраждалій пацієнтці компенсацію.

"Однак коштами ніхто не замінить втрату, якої зазнала мати", – додав він.

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