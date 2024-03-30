Американка, яка самостійно зробила аборт, вимагає 1 млн доларів відшкодування за 2 дні у в’язниці

Протести у Техасі за право жінок на аборт

У США жінка, яку звинувачували у вбивстві через самостійний аборт, подала позов на прокуратуру. Вона звинувачує їх у дводенному арешті та розголошенні свого імені.

Жінка вимагає 1 мільйон доларів компенсації, повідомляє The Guardian.

Лізель Гонсалес перервала свою вагітність на 19 тижні. Вона прийняла Мізопростол – препарат, який використовуються при медикаментозному аборті.

Після прийому таблеток Гонсалес звернулася до лікарів. Жінка пройшла акушерський огляд у відділенні невідкладної допомоги, однак із болем у животі її відпустили додому.

Наступного дня Гонсалес повернулася до лікарні з кровотечею. Під час обстеження лікарі не почули серцебиття плоду. Жінці зробили кесарів розтин, щоб дістати мертву дитину.

У позові стверджується, що Гонсалес постраждала від дводенного арешту і висвітлення її вчинку в ЗМІ.

"Наслідки незаконних і неконституційних дій відповідачів назавжди змінили життя позивачки", – йдеться у позові.

Також стверджується, що лікарня порушила право пацієнтки на недоторканність приватного життя. Установа повідомила про аборт в окружну прокуратуру, яка висунула Гонсалес звинувачення у вбивстві.

За словами адвокатки Гонсалес Сесілії Гарзи, її клієнтці обвинувачення висунули незаконно. За законами штату, аборти заборонені, але жінка, яка його зробила, звільняється від кримінальної відповідальності.

Тоді окружний прокурор Гоча Рамірес оголосив, що зніме звинувачення з Гонсалес після того, як вона проведе мінімум дві ночі у в’язниці та її назвуть на ім'я як підозрювану у вбивстві.

Раміреса оштрафували й притягнули до дисциплінарної відповідальності. Чоловік погодився сплатити штраф у розмірі 1250 доларів і призупинити дію своєї ліцензії на 12 місяців.

Нагадаємо, кількість абортів у США за рік перевищила мільйон. Понад 60% з них зробили за допомогою таблеток.