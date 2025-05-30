Чи буде цього року в Києві "Марш рівності"? Відповідь організаторів

Червень оголосили прайд-місяцем у Києві. Організатори планують низку подій, зокрема й "Марш рівності".

Про це повідомила співзасновниця та "ПрайдХаб" Анна Шаригіна.

"У нас планується низка освітніх заходів, які проходитимуть 7 червня на ВДНГ у павільйоні "Кит". Там будуть дві сцени, з яких будуть відбуватися лекторії", – зазначила вона.

Кульмінацією прайд-місяця стане марш КиївПрайд-2025, який має відбутися 14 червня. Наразі організатори погоджують маршрут з міською владою та з поліцією.

"Я очікувала, що на зустрічі ми почнемо відштовхуючись від уроків минулого року. Та почнемо з тої точки, на якій закінчили комунікацію у 2024. Бо був успішний, я вважаю, прайд, адже поліція не допустила втручання та зупинила агресію, спрямовану на учасників події", – зауважила Анна.

РЕКЛАМА:

Фокус цьогорічного прайд-місяця – посилення євроінтеграційного курсу України. Тому КиївПрайд проходитиме під гаслом: "Єдність у різноманітті", яке є офіційним девізом Європейського Союзу.

У межах освітнього блоку відбудеться дискусія за участі представників і представниць Ради Європи, на якій обговорюватимуть ефективні практики просування прав людини у країнах-членах. Окремо заплановано відкриту розмову з військовими ЛГБТК+.