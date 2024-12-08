У Києві сталися сутички біля місця проведення лекторію про ЛГБТ+: поліція відкрила справу

Доповнено 08.12.2024 о 19:42

У Києві невідомі скоїли напад на місце проведення заходу громадської організації "КиївПрайд" на тему ЛГБТК+ спільноти.

Через це подію довелося скасувати.

Про це розповіли організатори "КиївПрайду" в сторіс Instagram. Також цю інформацію "УП. Життя" підтвердили у поліції Києва.

"Сьогодні невідомі скоїли напад на лекторій "КиївПрайду". Вони застосовували фізичну силу до правоохоронців, намагаючись прорвати розмежувальний кордон, кидали димові гранати.

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Вважаємо дії нападників не тільки протиправними, а й антиукраїнськми", – йдеться в повідомленні громадської організації.

Скриншот: kyivpride/Instagram

Там додали, що готують звернення щодо нападу до правоохоронців.

У коментарі для "Української правди. Життя" керівниця громадської організації "КиївПрайд" Анна Шаригіна розповіла, що правоохоронці прибули до місця проведення заходу за годину до його початку, аби забезпечити безпеку учасників.

За її словами, під час проведення першої лекції із серії до організаторів звернулися поліціянти і розповіли про провокації. Правоохоронці порадили скасувати подію, завдяки чому учасники та організатори змогли безпечно покинути локацію.

"До дій поліції на цьому заході в нас немає жодної претензії. Вони робили все, що від них залежить, аби забезпечити правопорядок", – заявила Анна Шаригіна.

Керівниця "КиївПрайду" зауважила, що захід мав просвітницьку мету і не був ходою чи іншою мирною акцією, як-от Марш Рівності, тому організатори не очікували на агресивні дії.

"Я особисто впевнена, що це цілком антиукраїнська провокація від тих проросійських сил, які очікують на швидкий відхід України від своїх цінностей на тлі обрання [Дональда] Трампа президентом [у США]", – вважає керівниця "КиївПрайду".

Анна Шаригіна припускає, що організація, ймовірно, проведе лекції, які довелося скасувати, але окремо одна від одної.

У коментарі для "Української правди. Життя" речник поліції Києва Дмитро Грищенко підтвердив, що така сутичка відбулася.

"Працівники поліції, які були на місці, припинили вчинення правопорушень. Наразі захід завершено", – розповів він.

Згодом у поліції Києва повідомили, що розпочали кримінальне провадження за фактом сутички – правоохоронці розслідують хуліганство (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу).

"Сьогодні у Шевченківському районі столиці відбувся захід громадської організації, на який також прийшла протилежно налаштована молодь. Надалі останні вчинили штовханину із працівниками поліції, які забезпечували охорону публічного порядку", – розповіли в поліції.

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Там додали, що під час сутичок затримали дев’ятьох найбільш активних учасників, зокрема трьох неповнолітніх.

"Відносно них (неповнолітніх – ред.) складено адміністративні протоколи за вчинення дрібного хуліганства та злісну непокору законній вимозі поліцейського. З батьками неповнолітніх працівники поліції провели роз’яснювальну роботу", – пояснили правоохоронці.

Раніше в "КиївПрайді" розповідали, що програма лекторію "Kyiv Queer Talk" (Київ квір-розмова) – лекції про драг-культуру, історію гомофобії в Україні та інше. Крім того, на заході у форматі відкритої стіни можна було розмістити власні мистецькі роботи.

Вхід на подію в просторі Office Repair Together був вільним за попередньої реєстрації, але організатори закликали зробити внесок до благодійного збору для військовослужбовців.

Нагадаємо, цьогоріч у Києві вперше за час повномасштабного вторгнення відбувся Марш Рівності.

Примітка: текс доповнено. Додано коментар керівниці "КиївПрайду" Анни Шаригіної та інформацію про затримання порушників.