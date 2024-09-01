Чи здатні ви розв'язати завдання із початкової школи? Випробуйте свої сили у тесті

Не знаємо, як ви, а ми періодично навесні проходимо онлайн тести ЗНО (чи б пак тепер НМТ). Так би мовити, щоб перевірити тонус. Пропонуємо вам швидку і лайтову версію такої перевірки: чи готові ви до школи?

В ідеалі, шкільні здобутки мали б становити базу усіх знань про світ та подальшої освіти. В реальності – багато інформації, яку ми вивчали ще дітьми, вивітрюється з голови.

Це справжні питання, які є у дитячих підручниках! Але не ставтеся до тесту занадто серйозно: у всіх нас нині така школа життя, що навіть найстрашніша в школі двійка була б тепер веселою пригодою. Чур, допомоги у дітей не просити!

1/14 Логіка, 2 клас. Розгадайте ребус.



заєць "Від ляку тремтить, швидко біжить. А пам’ятаєте, коли ноти “малюють” пусті, а коли замальовані? :)





дорога "Від ляку тремтить, швидко біжить. А пам’ятаєте, коли ноти “малюють” пусті, а коли замальовані? :)





автомобіль "Від ляку тремтить, швидко біжить. А пам’ятаєте, коли ноти “малюють” пусті, а коли замальовані? :)







2/14 Математика, 2 клас. Щоб знайти невідоме зменшуване потрібно

від різниці відняти від’ємник Відчуття, наче довелося відкрити в голові заржавілу шуфляду, правда?

до різниці додати від'ємник Відчуття, наче довелося відкрити в голові заржавілу шуфляду, правда?

до суми додати від’ємник Відчуття, наче довелося відкрити в голові заржавілу шуфляду, правда?



ВІДЕО ДНЯ

3/14 Логіка, 3 клас. Через 10 років Андрійко буде на 5 років старший, ніж Дмитрик зараз. Хто з хлопчиків молодший?

Андрійко Андрійку, дай копійку!

Дмитрик Андрійку, дай копійку!

Хлопці одного віку. Андрійку, дай копійку!



4/14 Завдання з методологічних матеріалів для 1 класу. У школу йшло 5 хлопчиків, а назустріч їм – 4 дівчинки. Скільки дітей ішли в школу?

5 Попалися чи ні?

4 Попалися чи ні?

9 Попалися чи ні?



5/14 Логіка, 2 клас. На лавці сидять Гафійка, її мама, бабуся та дідусь. Бабуся сидить поруч з онукою, але не біля дідуся, а дідусь не сидить біля Гафійчиної мами. Хто сидить біля Гафійчиної мами?

бабуся А ще, біля Гафійчиної мами сидить тато, який встав всю цю компанію сфоткати :)

Гафійка А ще, біля Гафійчиної мами сидить тато, який встав всю цю компанію сфоткати :)

дідусь А ще, біля Гафійчиної мами сидить тато, який встав всю цю компанію сфоткати :)



6/14 Математика, 3 клас. Майстер за 3 години роботи зробив обкладинки для 27 книжок. За скільки годин роботи майстер зробить обкладинки для 18 книжок?

3 Головне, не намагайтеся вирахувати, скільки часу витратив майстер на одну книжку.

1 Головне, не намагайтеся вирахувати, скільки часу витратив майстер на одну книжку.

2 Головне, не намагайтеся вирахувати, скільки часу витратив майстер на одну книжку.



7/14 Я пізнаю світ, 2 клас. Поздовжні смужки, розташовані по обидва боки тіла риби, – це

зябра Особливий орган чуття риби – бічна лінія, завдяки якій риба відчуває коливання води.

бічні лінії Особливий орган чуття риби – бічна лінія, завдяки якій риба відчуває коливання води.

плавці Особливий орган чуття риби – бічна лінія, завдяки якій риба відчуває коливання води.



8/14 Українська мова, 4 клас. Прочитайте речення і знайдіть те, у якому є помилка з наголосом.

У слові допущена пОмилка. Слово “помилка” має подвійний наголос у відмінках однини. Для множини лише один варіант наголосу – помилкИ.

Вчіться виправляти помИлки. Слово “помилка” має подвійний наголос у відмінках однини. Для множини лише один варіант наголосу – помилкИ.

Це помИлка на вивчене правило. Слово “помилка” має подвійний наголос у відмінках однини. Для множини лише один варіант наголосу – помилкИ.



9/14 Я пізнаю світ, 2 клас. Найбільшим є…

Атлантичний океан Води Тихого океану є в усіх кліматичних поясах окрім арктичного.

Тихий океан Води Тихого океану є в усіх кліматичних поясах окрім арктичного.

Північно Льодовитий океан Води Тихого океану є в усіх кліматичних поясах окрім арктичного.

Індійський океан Води Тихого океану є в усіх кліматичних поясах окрім арктичного.



10/14 Українська мова, читання, 2 клас. Познач рядок з розповідним окличним реченням.

Дзвени струмочком, рідна мово! А ще тут є звертальне і спонукальне речення.

Батьківщина – найкраще місце на землі! А ще тут є звертальне і спонукальне речення.

Люби й шануй свій рідний край! А ще тут є звертальне і спонукальне речення.



11/14 Математика, 4 клас. Туристи вирушили в подорож містами України. Від Полтави до Києва вони проїхали 342 км. Шлях від Києва до Львова виявився на 199 км довшим. Відстань між Львовом і Трускавцем – на 456 км коротша, ніж відстань від Києва до Львова. Яку загальну відстань проїхали туристи?

985 Треба було по дорозі ще в Острог заїхати, там гарно :).

968 Треба було по дорозі ще в Острог заїхати, там гарно :).

1258 Треба було по дорозі ще в Острог заїхати, там гарно :).

1056 Треба було по дорозі ще в Острог заїхати, там гарно :).



12/14 Логіка, 3 клас. Що важче: 1 кг заліза чи пір’я?

заліза Ви ж тут не помилилися, правда?

пір'я Ви ж тут не помилилися, правда?

порівну Ви ж тут не помилилися, правда?



13/14 Українська мова, 4 клас. Знайдіть і порахуйте помилки у словах. “Білим снішком засипало лісові стешки. Ось лехко стрибнула з гілки на гілку прутка білочка. Незабаром у її кіхтиках опинилася соснова шишка. До своєї нори майнула руда лисиця в теплій шупці. Швитко пробіх і сховався під дупком полохливий заєць”.

7 Все знайшли чи пропустили прудку білочку?

8 Все знайшли чи пропустили прудку білочку?

9 Все знайшли чи пропустили прудку білочку?

10 Все знайшли чи пропустили прудку білочку?

