Чи здатні ви розв'язати завдання із початкової школи? Випробуйте свої сили у тесті
Не знаємо, як ви, а ми періодично навесні проходимо онлайн тести ЗНО (чи б пак тепер НМТ). Так би мовити, щоб перевірити тонус. Пропонуємо вам швидку і лайтову версію такої перевірки: чи готові ви до школи?
В ідеалі, шкільні здобутки мали б становити базу усіх знань про світ та подальшої освіти. В реальності – багато інформації, яку ми вивчали ще дітьми, вивітрюється з голови.
Це справжні питання, які є у дитячих підручниках! Але не ставтеся до тесту занадто серйозно: у всіх нас нині така школа життя, що навіть найстрашніша в школі двійка була б тепер веселою пригодою. Чур, допомоги у дітей не просити!
Логіка, 2 клас. Розгадайте ребус.
Математика, 2 клас. Щоб знайти невідоме зменшуване потрібно
Логіка, 3 клас. Через 10 років Андрійко буде на 5 років старший, ніж Дмитрик зараз. Хто з хлопчиків молодший?
Завдання з методологічних матеріалів для 1 класу. У школу йшло 5 хлопчиків, а назустріч їм – 4 дівчинки. Скільки дітей ішли в школу?
Логіка, 2 клас. На лавці сидять Гафійка, її мама, бабуся та дідусь. Бабуся сидить поруч з онукою, але не біля дідуся, а дідусь не сидить біля Гафійчиної мами. Хто сидить біля Гафійчиної мами?
Математика, 3 клас. Майстер за 3 години роботи зробив обкладинки для 27 книжок. За скільки годин роботи майстер зробить обкладинки для 18 книжок?
Я пізнаю світ, 2 клас. Поздовжні смужки, розташовані по обидва боки тіла риби, – це
Українська мова, 4 клас. Прочитайте речення і знайдіть те, у якому є помилка з наголосом.
Я пізнаю світ, 2 клас. Найбільшим є…
Українська мова, читання, 2 клас. Познач рядок з розповідним окличним реченням.
Математика, 4 клас. Туристи вирушили в подорож містами України. Від Полтави до Києва вони проїхали 342 км. Шлях від Києва до Львова виявився на 199 км довшим. Відстань між Львовом і Трускавцем – на 456 км коротша, ніж відстань від Києва до Львова. Яку загальну відстань проїхали туристи?
Логіка, 3 клас. Що важче: 1 кг заліза чи пір’я?
Українська мова, 4 клас. Знайдіть і порахуйте помилки у словах.“Білим снішком засипало лісові стешки. Ось лехко стрибнула з гілки на гілку прутка білочка. Незабаром у її кіхтиках опинилася соснова шишка. До своєї нори майнула руда лисиця в теплій шупці. Швитко пробіх і сховався під дупком полохливий заєць”.
Логіка, 4 клас. Мурашка ходив у гості до сусіднього мурашника. Туди він йшов пішки, а назад їхав. Першу половину шляху він їхав на Гусениці в 3 рази повільніше, ніж ішов пішки. А другу половину шляху він їхав на Конику в 5 разів швидше, ніж пішки. На який шлях Мурашка витратив часу менше, в гості чи додому?