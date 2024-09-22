Наскільки креативні українські 15-річні підлітки? Результати національного дослідження PISA-2022

Український центр оцінювання якості освіти презентував Національний звіт PISA-2022 щодо успішності українського учнівства в галузі креативного мислення.

Його результати свідчать, що 59% 15-річних українців продемонстрували базовий та вищий рівні з креативного мислення, повідомляє Міністерство освіти і науки.

У відомстві наголошують: результати України в дослідженні PISA-2022 з креативного мислення (27 балів у шкалі від 0 до 60) суттєво не відрізняються від результатів деяких країн Організації економічного співробітництва та розвитку. Результат України на 6 балів нижчий за середній показник країн ОЕСР.

Які результати дослідження PISA-2022 з креативного мислення серед українських підлітків?

Як зазначають у МОН, щонайменше базового – третього – рівня з креативного мислення в 6-рівневій шкалі PISA досягають 59% українського учнівства.

Водночас кожен четвертий 15-річний підліток показує успішність саме на рівні 3. На цьому рівні учні й учениці демонструють здатність генерувати ідеї для простих і помірно складних завдань на креативне письмове або візуальне вираження ідей та креативне розв'язання соціальних і наукових проблем. А також починають демонструвати здатність генерувати оригінальні ідеї або рішення у відомих їм контекстах.

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13% учнів і учениць в Україні досягають найвищих рівнів – 5-го або 6-го. На цих рівнях підлітки здатні генерувати креативні ідеї, оцінювати й удосконалювати власні ідеї або ідеї інших в різноманітних і складних завданнях. Зокрема, йдеться про завдання щодо створення абстрактного дизайну або тих, які стосуються незнайомих сценаріїв розв'язання наукових і соціальних проблем.

Найнижчий результат із креативного мислення, на рівні 1 або нижчому, мають 18% українських 15-річних підлітків. Це означає, що вони можуть створювати дуже прості візуальні конструкції, спиратися на шаблонні (типові, очевидні, неоригінальні) ідеї як основу для своєї відповіді.

Як на результати вплинула академічна успішність учнів?

У МОН кажуть, що результати учнів в оцінюванні креативного мислення безпосередньо пов’язані з академічною успішністю: що ліпші результати підлітки мають із математики, читання та природничо-наукових дисциплін, то кращим є їхнє креативне мислення.

"В Україні успішність у креативному мисленні та академічна успішність певною мірою доповнюють одна одну, але академічна успішність не є передумовою для успішності в креативному мисленні.

Іншими словами, креативними можуть бути як академічно успішні підлітки, так і підлітки, які мають проблеми в навчанні", – зазначають у міністерстві.

Вплив відмінностей між учнями на результати

Учні коледжів, технікумів, професійно-технічних закладів освіти на 5 балів відстають від підлітків, які здобувають освіту у середніх школах, навчальних комплексах. Ті ж трохи менше, але значуще, відстають від учнівства ліцеїв, гімназій та спеціалізованих шкіл – майже на 2 бали, стверджують у МОН.

Крім того, українські дівчата показують ліпші результати в креативному мисленні, ніж хлопці – вони набрали в середньому на 2 бали більше. Цікаво, що в жодній країні / економіці хлопці не перевершують дівчат у креативному мисленні.

В Україні більше дівчат досягли 3 і вищих рівнів (65% дівчат і 56% хлопців), натомість більше хлопців перебуває на рівні 1 та нижче (14% дівчат і майже 22% хлопців).

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У креативному мисленні учні зі сільської місцевості відстають на 6 балів від своїх однолітків з міст із населенням понад 100 тисяч. Менше половини учнів із сіл досягли базового рівня (3 або вищих), водночас у великих містах таких учнів і учениць майже 80%.

Кількість 15-річних підлітків, які досягли рівня 5 або 6, збільшується відповідно до розміру населеного пункту – від 8% у селах до 30% у великих містах.

Як розвивати креативність в учнів?

Аналіз успішних систем освіти свідчить, що для цього важливим є:

внесення креативності та/або креативного мислення в усі освітні програми;

підтримка освітян у визнанні, розвитку та оцінюванні креативного мислення через визначення етапів формування навичок креативності;

створення в освітньому процесі можливостей для учнівства займатися креативною / творчою діяльністю, зокрема в міждисциплінарній сфері;

моніторинг і оцінювання результатів учнівства з креативного мислення.

Нагадаємо, оцінювання креативного мислення 15-річних українських підлітків проводили у ході міжнародного освітнього дослідження PISA-2022, в якому аналізували рівень знань школярів.