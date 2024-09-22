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Наскільки креативні українські 15-річні підлітки? Результати національного дослідження PISA-2022

Ірина Батюк — 22 вересня, 16:06
Наскільки креативні українські 15-річні підлітки? Результати національного дослідження PISA-2022
Щонайменше базового – третього – рівня з креативного мислення в 6-рівневій шкалі PISA досягають 59% українського учнівства.
Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Український центр оцінювання якості освіти презентував Національний звіт PISA-2022 щодо успішності українського учнівства в галузі креативного мислення.

Його результати свідчать, що 59% 15-річних українців продемонстрували базовий та вищий рівні з креативного мислення, повідомляє Міністерство освіти і науки.

У відомстві наголошують: результати України в дослідженні PISA-2022 з креативного мислення (27 балів у шкалі від 0 до 60) суттєво не відрізняються від результатів деяких країн Організації економічного співробітництва та розвитку. Результат України на 6 балів нижчий за середній показник країн ОЕСР.

Які результати дослідження PISA-2022 з креативного мислення серед українських підлітків?

Як зазначають у МОН, щонайменше базового – третього – рівня з креативного мислення в 6-рівневій шкалі PISA досягають 59% українського учнівства.

Водночас кожен четвертий 15-річний підліток показує успішність саме на рівні 3. На цьому рівні учні й учениці демонструють здатність генерувати ідеї для простих і помірно складних завдань на креативне письмове або візуальне вираження ідей та креативне розв'язання соціальних і наукових проблем. А також починають демонструвати здатність генерувати оригінальні ідеї або рішення у відомих їм контекстах.

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13% учнів і учениць в Україні досягають найвищих рівнів – 5-го або 6-го. На цих рівнях підлітки здатні генерувати креативні ідеї, оцінювати й удосконалювати власні ідеї або ідеї інших в різноманітних і складних завданнях. Зокрема, йдеться про завдання щодо створення абстрактного дизайну або тих, які стосуються незнайомих сценаріїв розв'язання наукових і соціальних проблем.

Найнижчий результат із креативного мислення, на рівні 1 або нижчому, мають 18% українських 15-річних підлітків. Це означає, що вони можуть створювати дуже прості візуальні конструкції, спиратися на шаблонні (типові, очевидні, неоригінальні) ідеї як основу для своєї відповіді.

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Як на результати вплинула академічна успішність учнів?

У МОН кажуть, що результати учнів в оцінюванні креативного мислення безпосередньо пов’язані з академічною успішністю: що ліпші результати підлітки мають із математики, читання та природничо-наукових дисциплін, то кращим є їхнє креативне мислення.

"В Україні успішність у креативному мисленні та академічна успішність певною мірою доповнюють одна одну, але академічна успішність не є передумовою для успішності в креативному мисленні.

Іншими словами, креативними можуть бути як академічно успішні підлітки, так і підлітки, які мають проблеми в навчанні", – зазначають у міністерстві.

Вплив відмінностей між учнями на результати

Учні коледжів, технікумів, професійно-технічних закладів освіти на 5 балів відстають від підлітків, які здобувають освіту у середніх школах, навчальних комплексах. Ті ж трохи менше, але значуще, відстають від учнівства ліцеїв, гімназій та спеціалізованих шкіл – майже на 2 бали, стверджують у МОН.

Крім того, українські дівчата показують ліпші результати в креативному мисленні, ніж хлопці – вони набрали в середньому на 2 бали більше. Цікаво, що в жодній країні / економіці хлопці не перевершують дівчат у креативному мисленні.

В Україні більше дівчат досягли 3 і вищих рівнів (65% дівчат і 56% хлопців), натомість більше хлопців перебуває на рівні 1 та нижче (14% дівчат і майже 22% хлопців).

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У креативному мисленні учні зі сільської місцевості відстають на 6 балів від своїх однолітків з міст із населенням понад 100 тисяч. Менше половини учнів із сіл досягли базового рівня (3 або вищих), водночас у великих містах таких учнів і учениць майже 80%.

Кількість 15-річних підлітків, які досягли рівня 5 або 6, збільшується відповідно до розміру населеного пункту – від 8% у селах до 30% у великих містах.

Як розвивати креативність в учнів?

Аналіз успішних систем освіти свідчить, що для цього важливим є:

  • внесення креативності та/або креативного мислення в усі освітні програми;
  • підтримка освітян у визнанні, розвитку та оцінюванні креативного мислення через визначення етапів формування навичок креативності;
  • створення в освітньому процесі можливостей для учнівства займатися креативною / творчою діяльністю, зокрема в міждисциплінарній сфері;
  • моніторинг і оцінювання результатів учнівства з креативного мислення.

Нагадаємо, оцінювання креативного мислення 15-річних українських підлітків проводили у ході міжнародного освітнього дослідження PISA-2022, в якому аналізували рівень знань школярів.

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