Чи зберігається відстрочка для контрактників, які вже навчаються в аспірантурі? Пояснили у МОН

У МОН відповіли, чи зберігається відстрочка для аспірантів, які вже навчаються на контракті?

У 2024 році на тлі аномальної кількості вступників до аспірантури, зокрема чоловіків призовного віку, Міністерство освіти і науки змінило правила вступу. Тепер отримати відстрочку від мобілізації, вступивши в аспірантуру на денну форму навчання, буде неможливо.

Однак для контрактників, які вже навчаються в аспірантурі, відстрочка зберігається, адже нормативні акти не мають зворотної сили. Про це "УП. Життя" розповіли у МОН.

"Зміни до Порядку прийому в 2024 році не стосуються аспірантів, які вступили раніше. Зміни стосуються виключно нових вступників 2024 року, тому раніше зараховані аспіранти на контракт, денну форму і послідовну освіту матимуть право на відстрочку.

Вечірня та заочна форми здобуття освіти ніколи не передбачали відстрочення від мобілізації", – констатували у МОН.

Однак тим, хто вже навчається в аспірантурі, доведеться скласти Єдиний державний залік з української та іноземної мов, який уряд планує провести цьогоріч у жовтні або листопаді.

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Як заявляв заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький, цей іспит допоможе визначити "реальних науковців" і, відповідно, відсіяти здобувачів освіти, які мали інші мотиви для вступу.

ЄДЗ складатимуть і контрактники, і бюджетники, які закінчили навчання на другому курсі аспірантури. Тобто, він цей залік стосуватиметься також вступників 2022-го і 2023-го років – вони складатимуть його у 2024 і 2025 роках відповідно.

Нагадаємо, цього року абітурієнти можуть вступити на денну аспірантуру лише за держзамовленням. Водночас кількість бюджетних місць цьогоріч збільшили удвічі – з традиційних 3200 до 7000.