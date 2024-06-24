60% вступників – чоловіки 30+: як змінилася кількість аспірантів в Україні у 2022-2023 роках
ВИПРАВЛЕНО 24.06.2024 о 14:15
З 2022 року в українських університетах фіксують стрімке зростання вступників в аспірантуру. Зокрема, помітно зросла частка чоловіків призовного віку, зокрема з 30 років, порівняно з даними вступних кампаній попередніх років.
Про це свідчать статистичні дані, надані "Українській правді. Життя" заступником міністра освіти і науки Михайлом Винницьким та у відповіді ДП "Інфоресурс" на наш запит.
У 2019 – 2021 роках кількість вступників-здобувачів ступеня доктора філософії/доктора мистецтв (вони ж – аспіранти) в середньому лише трохи перевищувала 7 тисяч осіб:
- у 2019-му – майже 7,7 тисяч,
- у 2020-му – 7,1 тисяча,
- у 2021-му – 7,6 тисяч.
При цьому частка чоловіків 25+, які вступили на денну/заочну/вечірню форму навчання на бюджет чи за контрактом в аспірантурі, не перевищувала 33%. З 2019 по 2021 в аспірантуру вступили від 2 до 2,5 тисяч чоловіків старше 25 років. З 2022 року ситуація кардинально змінилася – їхня кількість збільшилася у 6,5 рази.
Відомо, що навчання зокрема в аспірантурі в Україні є цілком законною підставою для отримання відстрочки від мобілізації, попри нещодавні спроби Верховної Ради позбавити цього права контрактників.
З 2022 року в аспірантуру вступили у кілька разів більше людей загалом, ніж було до того:
- у 2022-му – понад 15 тисяч осіб, серед них – 9,7 тисяч чоловіків 25+, зокрема 7 тисяч чоловіків старше 30 років (65% від загальної кількості);
- у 2023-му – 18,8 тисяч вступників, серед яких 13,5 тисяч чоловіків 25+, з них 13,2 тисячі – старше 30-ти (72% від загальної кількості).
За останні 2 роки найчастіше чоловіки 25+ вступали на денну форму навчання за контрактом: у 2022-му – 7,4 тисячі осіб, у 2023-му – 11,2 тисячі.
За даними МОН, за останні 5 років в аспірантуру загалом вступили 56,4 тисячі осіб, зокрема майже 30 тисяч чоловіків старше 25 років.
78% з них почали навчатися в аспірантурі у 2022-2023 роках (23,3 тис.) При цьому частка чоловіків, яким за 30-ть, складає майже 60%.
У попередній версії новини ми вказали неправильний (67%) відсоток чоловіків 30+, які вступили в аспірантуру у 2022-2023 роках. Правильно – майже 60% (20,2 тисячі осіб з 33,9 тисяч вступників у 2022-2023 роках загалом).
Цьогоріч в Україні також зареєструвалася аномальна кількість осіб, які планують вступати на магістратуру та аспірантуру – 200 тисяч. Однак у МОН категорично заявили, що збільшувати кількість місць в університетах не будуть.
Натомість, за словами Михайла Винницького, наразі влада працює над механізмом, за допомогою якого можна буде "відфільтрувати реальних науковців" від тих, хто, ймовірно, вступив в аспірантуру з іншою метою.
Нагадаємо, за даними розслідування NGL.media, у 2023 році частка чоловіків серед студентів-першокурсників контрактної форми навчання зросла до 70%, а їхній середній вік збільшився до 27 років. Тоді ж на платну форму навчання вступили понад 200 тисяч чоловіків. За два роки до того їхня кількість не перевищувала 92 тисяч осіб.