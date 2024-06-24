60% вступників – чоловіки 30+: як змінилася кількість аспірантів в Україні у 2022-2023 роках

В Україні зросла кількість чоловіків, які вступили на аспірантуру

ВИПРАВЛЕНО 24.06.2024 о 14:15

З 2022 року в українських університетах фіксують стрімке зростання вступників в аспірантуру. Зокрема, помітно зросла частка чоловіків призовного віку, зокрема з 30 років, порівняно з даними вступних кампаній попередніх років.

Про це свідчать статистичні дані, надані "Українській правді. Життя" заступником міністра освіти і науки Михайлом Винницьким та у відповіді ДП "Інфоресурс" на наш запит.

У 2019 – 2021 роках кількість вступників-здобувачів ступеня доктора філософії/доктора мистецтв (вони ж – аспіранти) в середньому лише трохи перевищувала 7 тисяч осіб:

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у 2019-му – майже 7,7 тисяч,

у 2020-му – 7,1 тисяча,

у 2021-му – 7,6 тисяч.

При цьому частка чоловіків 25+, які вступили на денну/заочну/вечірню форму навчання на бюджет чи за контрактом в аспірантурі, не перевищувала 33%. З 2019 по 2021 в аспірантуру вступили від 2 до 2,5 тисяч чоловіків старше 25 років. З 2022 року ситуація кардинально змінилася – їхня кількість збільшилася у 6,5 рази.

Відомо, що навчання зокрема в аспірантурі в Україні є цілком законною підставою для отримання відстрочки від мобілізації, попри нещодавні спроби Верховної Ради позбавити цього права контрактників.

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З 2022 року в аспірантуру вступили у кілька разів більше людей загалом, ніж було до того:

у 2022-му – понад 15 тисяч осіб , серед них – 9,7 тисяч чоловіків 25+ , зокрема 7 тисяч чоловіків старше 30 років (65% від загальної кількості) ;

у 2023-му – 18,8 тисяч вступників , серед яких 13,5 тисяч чоловіків 25+ , з них 13,2 тисячі – старше 30-ти (72% від загальної кількості) .

За останні 2 роки найчастіше чоловіки 25+ вступали на денну форму навчання за контрактом: у 2022-му – 7,4 тисячі осіб, у 2023-му – 11,2 тисячі.

За даними МОН, за останні 5 років в аспірантуру загалом вступили 56,4 тисячі осіб, зокрема майже 30 тисяч чоловіків старше 25 років.

78% з них почали навчатися в аспірантурі у 2022-2023 роках (23,3 тис.) При цьому частка чоловіків, яким за 30-ть, складає майже 60%.

У попередній версії новини ми вказали неправильний (67%) відсоток чоловіків 30+, які вступили в аспірантуру у 2022-2023 роках. Правильно – майже 60% (20,2 тисячі осіб з 33,9 тисяч вступників у 2022-2023 роках загалом).

Цьогоріч в Україні також зареєструвалася аномальна кількість осіб, які планують вступати на магістратуру та аспірантуру – 200 тисяч. Однак у МОН категорично заявили, що збільшувати кількість місць в університетах не будуть.

Натомість, за словами Михайла Винницького, наразі влада працює над механізмом, за допомогою якого можна буде "відфільтрувати реальних науковців" від тих, хто, ймовірно, вступив в аспірантуру з іншою метою.

Нагадаємо, за даними розслідування NGL.media, у 2023 році частка чоловіків серед студентів-першокурсників контрактної форми навчання зросла до 70%, а їхній середній вік збільшився до 27 років. Тоді ж на платну форму навчання вступили понад 200 тисяч чоловіків. За два роки до того їхня кількість не перевищувала 92 тисяч осіб.