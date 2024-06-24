Новоспечені аспіранти-контрактники не матимуть відстрочки: МОН оновило правила вступу

Раніше у МОН заявляли, що попри великий попит, кількість місць у магістратурі й аспірантурі не зросте

На тлі стрімкого зростання кількості чоловіків-вступників в аспірантуру призовного віку, Міністерство освіти і науки України змінило правила вступу.

Вони передбачають, що вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми навчання, які не дають права на відстрочку. Натомість кількість бюджетних місць суттєво зросте.

Про зміни повідомив очільник МОН Оксен Лісовий. Їх передбачає Порядок прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії/доктора мистецтва у 2024 році.

Також вони діють на основі спеціального наказу МОН, ухваленого підставі спеціальних повноважень, наданих законом "Про освіту" на період воєнного стану, повідомили "УП. Життя" у пресслужбі МОН.

"Не є таємницею, що в останні два роки стрімко зросла кількість чоловіків-студентів призовного віку, які раптом згадали, що їм треба друга чи третя вища освіта, аспірантура чи докторантура.

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Жага до знань – це чудово. Фіктивне навчання – ні. Тож змінюємо правила вступу в аспірантуру у 2024 році", – зазначив міністр.

За його словами, цьогоріч для допуску до вступних випробувань закладу чи установи обов’язковою є здача ЄВІ – Єдиного вступного іспиту. Раніше для вступу було достатньо іспитів безпосередньо у ЗВО та наукових установах.

Прохідний бал в частині ТЗНК (тесту загальної навчальної компетентності) – 160.

Іноземна мова є обовʼязковою для вступу до магістратури, але не обовʼязковою для допуску до вступу до аспірантури.

"Наступне – вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку. Акцент – на якість освіти, тому пріоритезуємо денну форму.

І для того, щоб не відрізати можливість вступу для справжніх, вмотивованих і здібних, збільшуємо кількість місць на бюджеті – з 3 200 до 7 000", – зазначив міністр.

До слова, раніше заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко заявляв, що попри великий попит, кількість місць у магістратурі й аспірантурі не зросте.

Кількість вступників в аспірантуру стрімко зростає

Оксен Лісовий також розповів, що до початку повномасштабної війни щороку в аспірантуру (і бюджет, і контракт) вступали близько 7-8 тисяч осіб. У 2024 році для проходження ЄВІ, який складають також вступники на магістратуру, зареєструвалися 246 189 осіб.

До того ж, 79% з них – чоловіки. На вступ до аспірантури претендує майже половина з них – 91 561 особа. Міністр називає такі показники "рекордом усіх рекордів".

"Звісно, мені б хотілося, щоб одного дня наука в Україні стала такою популярною. По-справжньому. І ми робимо кроки у цьому напрямку. Але зараз такі цифри виглядають скоріше як аномалія.

Аномалія, яка шкодить якості освіти, економіці (фіктивне навчання створює нові схеми та мільйони доларів в тіні), а найголовніше – національній безпеці. Те, що система освіти стала такою "дірою" для ухилянства свідчить про симптоми її занедбаності.", – каже Оксен Лісовий.

Раніше ми писали про те, що з 2022 року в українських університетах 60% вступників в аспірантуру – чоловіки віком понад 30 років.