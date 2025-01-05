Система автофіксації може штрафувати водіїв за відсутність страхування? Відповідає поліція

Чи може система автофіксації штрафувати водіїв за відсутність страхування?

У поліції наголосили, що система автофіксації порушень правил дорожнього руху не може автоматично формувати штрафи за відсутність "страховки".

Ця заява стала реакцією на протилежні повідомлення, які почали поширювати користувачі соцмереж, наголосив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він пояснив, що формуванню штрафів за відсутність страхового полісу системою автофіксації ПДР наразі заважають дві причини.

По-перше, наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо цього правопорушення.

"Потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють це питання, де потрібно передбачити можливість фіксації саме цього правопорушення", – додав представник патрульної поліції.

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По-друге, система автофіксації поки що технічно не може фіксувати це порушення.

Водночас виписати штраф за відсутність страхування можуть працівники патрульної поліції під час зупинки авто. Олексій Білошицький нагадує, що страховий поліс – це не лише вимога закону, а й безпека водія.

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