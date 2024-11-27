В Україні оновили стандарти для світлофорів: що зміниться

В Україні оновили державні стандарти для дорожніх світлофорів. Зміни стосуватимуться майбутніх реконструкцій та будівництва доріг і не передбачають заміни старих світлофорів.

Про це розповів перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, нова редакція ДСТУ 4092:2024 не передбачає принципових відмінностей для світлофорів. Національний орган стандартизації запровадив зміни з метою гармонізації національних стандартів до норм Європейського Союзу.

Олексій Білошицький пояснив, що в подальшому дорожні світлофори матимуть змінені стрілки на лінзах – вони будуть шевронними, а не суцільними, як зараз.

Також за новим ДСТУ зелений сигнал світлофора набуде більш насиченого кольору.

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За словами заступника начальника патрульної поліції, зміни також стосуватимуться таймерів зворотного відліку – їх встановлюватимуть не лише на пішохідних, а й транспортних світлофорах.

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Крім того, нові стандарти вимагають наявності велосипедних світлофорів, на яких будуть піктограми та лінзи, розмір якої залежатиме від розміщення пристрою. Якщо світлофор розташовується праворуч від дороги, то лінза на ньому буде розміром 100 мм, якщо над дорогою, то 200 мм.

Після того, як нові вимоги набудуть чинності на українських дорогах з’являться суміжні світлофори, що одночасно регулюватимуть рух пішоходів та велосипедистів.

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Редакція "Української правди. Життя" звернулася за додатковими коментарями щодо змін до Олексія Білошицького та очікує та відповідь.

Раніше в патрульній поліції нагадали, чим відрізняється зелена стрілка та додаткова секція на світлофорах.