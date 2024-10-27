Бодрий жених. Чи можете ви відрізнити українські слова від суржику? ТЕСТ
Зірка чи звізда? Диво чи чудо? Наречений чи жених?
Відрізнити українські слова від росіянізмів буває непросто, тому іноді люди помилково приписують російське походження багатьом українським словам.
Вчора українці писали Радіодиктант національної єдності, а сьогодні ми пропонуємо вам ще один спосіб перевірити знання української мови.
До Дня української писемності й мови "УП. Життя" підготувала тест про суржик і кальку спільно з Дмитром Сизоновим – доктором філологічних наук, доцентом кафедри стилістики та мовної комунікації КНУ імені Тараса Шевченка.
Перевірте, чи не сплутаєте ви питому українську лексику з росіянізмами!
Яке з цих слів є росіянізмом?
Чи правильно казати "міроприємство"?
Чи є росіянізмом слово "розказувати"?
Чи є росіянізмом слово "готовити"?
Чи є росіянізмом слово "ждати"?
Яке з цих словосполучень НЕ є калькою з російської мови?
Чи можна назвати нареченого женихом?
Яке з цих слів НЕ є росіянізмом чи калькою?
Чи є калька у реченні: "Я піду по містам і селам"?
Чи можна українською сказати "туфлі"?
Чи дійсно правильно казати "військовий стан", а не "воєнний стан"?
Яке з цих слів належить до сучасної літературної української мови?
Чи є росіянізмом слово "слонятися"?
Яке з цих слів є росіянізмом?
Чи є калька у реченні "Я рахую, що Україна переможе у війні"?
Чи можна сказати "нанести удар"?
Чи є росіянізмом слово "муж"?
Чи є помилка у реченні "Акторка поділилася секретом міцних відносин з чоловіком після 30 років шлюбу"?
Які з цих речень є прикладами українсько-англійського суржику?
Чи правильно казати "празники"?