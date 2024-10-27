Бодрий жених. Чи можете ви відрізнити українські слова від суржику? ТЕСТ

Яке з цих слів є росіянізмом?



Пожар Росіянізмом є слово "почки". Якщо йдеться про парний орган, то українською мовою це нирки, а якщо про зародки квітки, листка чи пагона, то – бруньки або пупʼянки. Усі інші слова не є росіянізмами: частина цієї лексики вважається архаїчною (але споконвічно українською), тому асоціація з російською мовою помилкова. Слова на кшталт желудок, первий, туда, времʼя, тишина, бодрий, пожар, жизнь зафіксовані в текстах лікарських порадників XVIII століття, творах Григорія Квітки-Основ'яненка, Івана Котляревського, Тараса Шевченка. Звісно, не всі питомі українські слова потрапили до літературної мови, але це не робить їх росіянізмами. Жизнь Росіянізмом є слово "почки". Якщо йдеться про парний орган, то українською мовою це нирки, а якщо про зародки квітки, листка чи пагона, то – бруньки або пупʼянки. Усі інші слова не є росіянізмами: частина цієї лексики вважається архаїчною (але споконвічно українською), тому асоціація з російською мовою помилкова. Слова на кшталт желудок, первий, туда, времʼя, тишина, бодрий, пожар, жизнь зафіксовані в текстах лікарських порадників XVIII століття, творах Григорія Квітки-Основ'яненка, Івана Котляревського, Тараса Шевченка. Звісно, не всі питомі українські слова потрапили до літературної мови, але це не робить їх росіянізмами. Бодрий Росіянізмом є слово "почки". Якщо йдеться про парний орган, то українською мовою це нирки, а якщо про зародки квітки, листка чи пагона, то – бруньки або пупʼянки. Усі інші слова не є росіянізмами: частина цієї лексики вважається архаїчною (але споконвічно українською), тому асоціація з російською мовою помилкова. Слова на кшталт желудок, первий, туда, времʼя, тишина, бодрий, пожар, жизнь зафіксовані в текстах лікарських порадників XVIII століття, творах Григорія Квітки-Основ'яненка, Івана Котляревського, Тараса Шевченка. Звісно, не всі питомі українські слова потрапили до літературної мови, але це не робить їх росіянізмами. Времʼя Росіянізмом є слово "почки". Якщо йдеться про парний орган, то українською мовою це нирки, а якщо про зародки квітки, листка чи пагона, то – бруньки або пупʼянки. Усі інші слова не є росіянізмами: частина цієї лексики вважається архаїчною (але споконвічно українською), тому асоціація з російською мовою помилкова. Слова на кшталт желудок, первий, туда, времʼя, тишина, бодрий, пожар, жизнь зафіксовані в текстах лікарських порадників XVIII століття, творах Григорія Квітки-Основ'яненка, Івана Котляревського, Тараса Шевченка. Звісно, не всі питомі українські слова потрапили до літературної мови, але це не робить їх росіянізмами. Почки Росіянізмом є слово "почки". Якщо йдеться про парний орган, то українською мовою це нирки, а якщо про зародки квітки, листка чи пагона, то – бруньки або пупʼянки. Усі інші слова не є росіянізмами: частина цієї лексики вважається архаїчною (але споконвічно українською), тому асоціація з російською мовою помилкова. Слова на кшталт желудок, первий, туда, времʼя, тишина, бодрий, пожар, жизнь зафіксовані в текстах лікарських порадників XVIII століття, творах Григорія Квітки-Основ'яненка, Івана Котляревського, Тараса Шевченка. Звісно, не всі питомі українські слова потрапили до літературної мови, але це не робить їх росіянізмами. Желудок Росіянізмом є слово "почки". Якщо йдеться про парний орган, то українською мовою це нирки, а якщо про зародки квітки, листка чи пагона, то – бруньки або пупʼянки. Усі інші слова не є росіянізмами: частина цієї лексики вважається архаїчною (але споконвічно українською), тому асоціація з російською мовою помилкова. Слова на кшталт желудок, первий, туда, времʼя, тишина, бодрий, пожар, жизнь зафіксовані в текстах лікарських порадників XVIII століття, творах Григорія Квітки-Основ'яненка, Івана Котляревського, Тараса Шевченка. Звісно, не всі питомі українські слова потрапили до літературної мови, але це не робить їх росіянізмами. Усі перелічені Росіянізмом є слово "почки". Якщо йдеться про парний орган, то українською мовою це нирки, а якщо про зародки квітки, листка чи пагона, то – бруньки або пупʼянки. Усі інші слова не є росіянізмами: частина цієї лексики вважається архаїчною (але споконвічно українською), тому асоціація з російською мовою помилкова. Слова на кшталт желудок, первий, туда, времʼя, тишина, бодрий, пожар, жизнь зафіксовані в текстах лікарських порадників XVIII століття, творах Григорія Квітки-Основ'яненка, Івана Котляревського, Тараса Шевченка. Звісно, не всі питомі українські слова потрапили до літературної мови, але це не робить їх росіянізмами.