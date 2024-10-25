Брехунець і засланчий: які слова та фрази з радіодиктанту могли бути складними для українців

Слова і фрази з радіодиктанту, які спричинили труднощі в учасників

Українці написали щорічний Радіодиктант національної єдності. Цього разу він називався "Магія голосу" й був присвячений "Українському радіо", яке цьогоріч святкує своє 100-річчя.

Текст диктанту опублікують 28 жовтня, а поки "Суспільне Культура" пояснило деякі слова та фрази, з якими в учасників могли виникнути труднощі.

Брехунець

Це побутова назва радіоточки, яка за радянських часів була майже в кожній оселі. Вона відсилає до обману та неправдивої інформації, тому є глумливою.

Тати-мами

Йдеться про батьків, родичів, старших людей. Згідно з правописом, складні слова, утворені внаслідок поєднання близьких за значенням слів, що передають єдине поняття, треба писати через дефіс.

Чутися в гурті

Означає відчувати себе частиною спільноти.

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Словник синонімів Полюги пояснює слово "чутися" як "вчуватися, прослухуватися, зачуватися". Тоді як Словник Грінченка наводить два пояснення – "бути почутим" і "почуватися".

Модуляція

Це інтонація, тон голосу.

Засланчий

Походить від слова "заслання". В радянські часи цей термін вживався на позначення кримінального покарання та засудження з обов'язковим поселенням у певній місцевості.

З півслова

Одразу, без довгих пояснень. В цій ідіомі "півслово" є одним поняттям, тому пишеться разом.

Сталінські роки

Роки СРСР за часів правління Йосипа Сталіна. Назви історичних подій, епох, війн, геологічних періодів тощо, які стали загальними, пишуться з малої літери.

Танґо

Жанр музики й танець, притаманний регіону Ла-Плата, який був поширений в Уругваї та Аргентині. Походження цієї назви досі викликає дискусії серед дослідників.

Згідно зі "Словником-довідником вживання літери ґ", це слово варто писати саме з ґ.

Натомість у чинному правописі зазначено, що звук [g] та близькі до нього звуки, що позначаються на письмі буквою g, передаються буквою г (авангард, агітація, агресор). Тоді як буквою ґ передається звук [g] у давнозапозичених загальних назвах (ґа́нок, ґатунок, ґра́ти, ґрунт).

Гулагівський

Похідне від абревіатури ГУЛАГ (з російської – Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения).

Згідно з правописом, суфіксальні утворення від абревіатур треба писати малими літерами).

1960–1980-ті

Якщо відмінкові закінчення числівників, між яким стоїть тире, збігаються, то нарощувати варто тільки другий із них.

Нагадаємо, українська письменниця Оксана Забужко поділилася враженнями щодо створення тексту для Радіодиктанту – одну сторінку тексту вона писала три тижні.