Чи варто довіряти психологічним порадам із TikTok? Фахівці кажуть: ролики кишать дезінформацією

Журналісти виявили, що понад половина зі 100 найпопулярніших відео в TikTok про психічне здоров’я містить дезінформацію.

Ролики просувають сумнівні поради, неправдиві твердження, добавки та методи швидкого "лікування".

Про це йдеться в розслідуванні The Guardian.

Люди дедалі частіше звертаються до соціальних мереж, аби знайти поради для психічного здоров’я. Користувачі соцмережі TikTok переглядають ролики з порадами їсти апельсин від тривожності, способами "лікування" травми за годину та описи нормальних переживань як ознак розладів особистості.

Журналісти визначили 100 найпопулярніших відео під гештегом #mentalhealthtips (з англ. – поради для психічного здоров’я), та взялися аналізувати їх разом із психологами, психіатрами та науковцями.

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Експерти встановили, що 52 ролики з порадами для подолання травм, тривоги, депресії та важких психічних захворювань містять дезінформацію. Фахівці засвідчили, що деякі з цих відео містили нечіткі рекомендації або були некорисними.

Психологиня Ембер Джонстон переглядала відео про травми і з’ясувала, що більшість із них містили невелику кількість правди. Водночас інформація в роликах мала тенденцію до надмірного узагальнення. Фахівчиня наголошує, що так поради в соцмережах можуть мінімізувати складність посттравматичного стресового розладу або симптомів травми.

"Кожне відео натякає, що всі мають однаковий досвід посттравматичного стресового розладу (ПТСР) зі схожими симптомами, які можна легко пояснити в 30-секундному ролику.

Правда полягає в тому, що симптоми ПТСР та травми – дуже індивідуальний досвід, який не можна порівнювати. Крім того, потрібен кваліфікований та акредитований спеціаліст, який зможе допомогти людині зрозуміти індивідуальний характер її переживань", – додала психологиня.

Нейропсихіатр та дослідник Девід Окай оцінював поради, пов’язані з тривогою та депресією. Він сказав, що в деяких публікаціях неправильно використовували терапевтичну термінологію. Наприклад, автори роликів використовували як тотожні поняття "тривога" та "психічний розлад".

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За словами Девіда Окайя, багато порад засновані на особистому досвіді та окремих фактах, які "не можна використовувати універсально".

Колишній міністр охорони здоров’я Великої Британії Ден Поултер проаналізував ролики про важкі психічні захворювання. Він виявив, що деякі з них "патологізують буденний досвід та емоції і прирівнюють їх до серйозного захворювання".

"Це дезінформує вразливих людей, а також може тривіалізувати (робити менш важливим – ред.) життєвий досвід людей, які живуть із серйозними психічними захворюваннями", – пояснив фахівець.

Ембер Джонстон заявила, що TikTok поширює "дезінформацію" і стверджує, що нібито існують секретні та універсальні поради для допомоги при психологічних труднощах. Однак коли вони не діють, глядачів змушують почуватися "як невдахи".

Що кажуть у TikTok на несхвальні висновки спеціалістів?

У TikTok заявили, що видаляють відео, якщо ті відмовляють людей звертатися за медичною допомогою або пропанують небезпечні методи лікування.

"TikTok – це місце, де мільйони людей діляться своїм справжнім досвідом у сфері психічного здоров’я та шукають підтримку.

Існують чіткі обмеження методології цього дослідження, яка суперечить свободі слова та пропонує не дозволяє людям ділитися власними історіями", – відреагував речник соцмережі.

Він додав, що TikTok "активно співпрацює" з експертами в галузі охорони здоров’я, щоб видаляти шкідливу дезінформацію.

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