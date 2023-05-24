Соцмережі можуть шкодити психічному здоров'ю підлітків, зокрема дівчат – Генеральний хірург США

Генеральний хірург США Вівек Мерті вважає, що соціальні мережі можуть завдати серйозної шкоди психічному здоров'ю молоді, особливо дівчатам-підліткам.

Відповідний звіт опублікували 23 травня, повідомляє Reuters.

Вівек Мерті – голова Офіцерського корпусу охорони здоров'я США, який є основним представником з питань охорони громадського здоров'я у федеральному уряді США.

Він закликав технологічні компанії забезпечити гарантії для дітей, які перебувають на критичних етапах розвитку мозку.

Чоловік додав, що хоч соцмережі мають певні переваги, є багато показників того, що вони можуть "зашкодити благополуччю дітей".

"Ми перебуваємо в середині національної кризи психічного здоров'я молоді, і я стурбований тим, що соціальні медіа є важливим чинником цієї кризи, яку ми повинні терміново вирішити", – сказав лікар.

Фото: Daxiao_Productions

Використання соціальних мереж може спричинити і закріпити проблеми зі сприйняттям тіла, вплинути на харчову поведінку і якість сну, а також призвести до соціальних порівнянь і низької самооцінки, особливо серед дівчат-підлітків, каже Вівек Мерті.

Підлітки, які проводять більше 3 годин на день у соціальних мережах, стикаються з подвійним ризиком погіршення психічного здоров'я – наприклад, симптомів депресії і тривоги.

Більшість підлітків кажуть, що соціальні мережі допомагають їм почуватися більш прийнятими, відчувати підтримку у важкі часи, бути ближчими до своїх друзів і бути більш творчими, показує опитування.

95% молоді у віці 13-17 років повідомляють, що користуються соціальними мережами, причому більше третини – роблять це "майже постійно".

Хоч 13 років – це мінімальний для користування соціальними мережами в США, майже 40% дітей у віці 8-12 років "сидять" там.

Вівек Мерті наголошує, що політики повинні посилити стандарти безпеки, адже неприйнятний і шкідливий контент досі залишається легкодоступним для дітей.

Він закликає технологічні компанії дотримуватися вікових обмежень для контролю доступу до платформ соціальних мереж і бути прозорими щодо даних про вплив їхніх продуктів на дітей.

Алгоритми і дизайн платформ повинні бути спрямовані на максимізацію потенційних переваг соціальних мереж, а не на те, щоб змусити користувачів витрачати більше часу на них, йдеться в документі.

"Перший принцип охорони здоров'я – не нашкодити. Це той самий стандарт, якого ми повинні дотримуватися і в соціальних мережах", – також зауважує генеральний директор Американської психіатричної асоціації Сол Левін.