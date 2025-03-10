Чи можна їсти тюльпани? Новий тренд в Tik Tok прокоментував біолог

У кулінарних експериментах краще обмежитися пелюстками. Зелену частину рослини їсти не варто.

Tik Tok заполонили відео, де користувачі дегустують тюльпани та розповідають, які вони на смак.

Хтось обережно пробує різні частини квітки, інші кусають, як пиріжок чи заковтують одразу весь бутон. Крім квітки дегустують також стебло з листочками.

Щодо смаку квітки – відгуки різні. Хтось запевняє, що вона дуже смачна і солодка, комусь тюльпан здається гірко-кислим.

Тюльпани навіть смажать у клярі – кажуть, на смак нагадує броколі.

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"Українська правда.Життя" розпитала біолога Олексія Коваленка, чи токсичні тюльпани для людського організму загалом та чи можна їсти тюльпани з магазину.

Чи їстівні тюльпани?

Загалом, як і у багатьох рослин, в тюльпанів є частини, які умовно безпечно їсти, а є ті, які можуть бути отруйними для людини.

Їстівні у тюльпанів лише пелюстки, і вони навіть колись були досить популярним інгредієнтом європейської кухні. Олексій Коваленко каже, найчастіше їх використовували для декору, бо особливої смакової цінності квіти не мають. Іноді їх просочують солодким сиропом, аби це виправити.

Тичинки та маточки перед вживанням з квітки видаляють – по перше, їхні частини погано перетравлюються організмом людини; по друге – зав’язь вже може містити токсичні речовини.

Найбільше токсичних речовин містить цибулина рослини. Попри це, коріння тюльпана колись таки вживали в їжу. Це було поширено у Нідерландах ближче до завершення Другої світової війни через кризу продовольства.

"Недостача харчових ресурсів була така велика, що там за грубими підрахунками з травня 44-го року по лютий 45-го року раціон нідерландців зменшився із 1800 ккал в день до 500 ккал в день. І оскільки у Нідерландах традиційно вирощували багато тюльпанів, то звернули увагу на цей харчовий ресурс. Збереглося кілька рецептів, як готували саме цибулини тюльпанів: їх очищали від верхнього шару, видаляли частини, пов'язані із виникненням нового пагона, вимочували у воді та проводили термічну обробку", – розповідає Олексій Коваленко.

Яка токсична речовина міститься в тюльпанах?

Тюльпани містять речовини тюліпалін А і В та тюліпозид. Для людини вони можуть бути отруйними, особливо тюліпалін А.

Найбільше цих сполук міститься у цибулині, однак є вони і у зеленій частині квітки та можуть бути у зав’язі.

Виміряти токсичність тюльпанів складно, оскільки вона варіюється залежно від сорту та умов вирощування рослин.

Ботанік Олексій Коваленко не радить взагалі розглядати цибулини тюльпанів, стебла та листки як продукт. Натомість, пелюстки цих квітів можуть стати частиною кулінарних експериментів.

Чим шкідливі тюльпани?

Тюльпани можуть бути шкідливі в першу чергу для шкіри людини. Експерт каже, у квіткарів, які тривалий час працюють з тюльпанами може розвиватися захворювання, яке називають "тюльпанові пальці". Це контактний дерматит через подразнення шкіри токсичними сполуками.

Він проявляється почервонінням, висипом, ламкістю нігтів та свербежем.

При потраплянні в організм людини тюльпанін може викликати нудоту, запаморочення або й навіть важке отруєння.

Яка кількість рослини у вашій тарілці буде шкідливою, чи наскільки тривалий контакт викличе шкірну реакцію залежить від сорту рослини та індивідуальних особливостей кожної людини.

Якщо підозрюєте отруєння після контакту з тюльпанами терміново зверніться до лікаря.

Чи можна їсти тюльпани з квіткового магазину?

Олексій Коваленко зауважує, краще цього не робити. Квіти можуть оброблятися різноманітними сполуками від шкідників, для кращого росту, консервантами.

Продають букети не як харчові продукти, отже й відповідних вимог до речовин обробки немає.

Якщо бажаєте таки поекспериментувати на кухні з квітами – краще виростити їх самотужки.