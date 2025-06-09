Чи можна купатися на пляжах Києва? Розповів головний санлікар столиці

Чи можна купатися на пляжах Києва – розповів санлікар

Попри те, що у Києві з міркувань безпеки не відкрили купальний сезон, якість води на пляжах є задовільною.

Про це повідомив головний санітарний лікар столиці та генеральний директор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, ЦКПХ разом з іншими службами продовжує моніторинг води у зонах відпочинку.

"Ми відбираємо проби води та досліджуємо пісок на пляжах. Якщо людина все ж таки вирішить купатися, то за санітарними показниками вода наразі є безпечною", – зазначив Чумак.

16 травня Київська міська військова адміністрація повідомила, що у столиці продовжує діяти рішення Ради оборони міста від 17 травня 2023 року.

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Згідно з ним, купальний сезон у Києві офіційно не відкрили, а мешканцям не рекомендують відвідувати пляжі та місця масового скупчення людей біля води.

Обмеження запровадили з міркувань безпеки в умовах воєнного стану. Адже у разі повітряної тривоги перебування великої кількості людей на пляжах може ускладнити доступ до укриттів.

Нагадаємо, Центр громадського здоров’я опублікував перелік пляжів у різних регіонах України, де вода не відповідає нормам.