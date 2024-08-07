Пошук дитини для усиновлення: коли варто починати і які особливості процедури

Більшість дітей, які перебувають на обліку з усиновлення, віком більше шести років

Ознайомлюватися з картками з актуальною інформацією про дітей, які чекають на усиновлення, варто лише після набуття статусу кандидата в усиновлювачі. Адже наявність анкети на сайті Міністерства соціальної політики не завжди означає, що дитину можна взяти в родину.

Про це в інтерв'ю для "УП. Життя" розповіла керівниця експертної групи з усиновлення Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Олена Ремень.

За її словами, до набуття статусу кандидата в усиновлювачі не варто телефонувати за номером під анкетою дитини-сироти. Якщо ж такий статус уже є, спершу слід впевнитися, що дитину, якою зацікавилися, вже не намагається взяти в родину хтось інший.

"Коли кандидати телефонують, спочатку у них запитають, з якої вони області, чи перебувають на обліку, чи у них є потрібні документи. І якщо на той момент немає інших кандидатів, які вже отримали направлення для знайомства та розпочали процедуру усиновлення, тоді їм буде призначена співбесіда", – пояснює Олена Ремень.

Зазвичай після подачі документів і проходження підготовки працівники служби у справах дітей пропонують усиновлювачам познайомитися з дітьми-сиротами з їхнього міста чи області.

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Якщо дитину бажаного віку та статі не підібрали в регіоні проживання майбутніх батьків, пошуки продовжують в інших областях країни.

Слід також враховувати, що наразі українці не можуть усиновити дитину, яка перебуває на тимчасово окупованих Росією територіях.

Крім того, братів і сестер, як правило, дозволяють усиновлювати лише разом, не розриваючи родинних зв’язків. Водночас майбутні батьки можуть узяти в родину одного з них, якщо інша дитина має тяжку хворобу, яка вимагає постійного догляду. Як зазначає Олена Ремень, такі рішення приймають служби у справах дітей.

Ще однією умовою для усиновлення є згода самої дитини, якщо вона досягла відповідного віку і рівня розвитку для ухвалення такого рішення.

В Україні на обліку з усиновлення перебуває 15 тисяч дітей, каже експертка Координаційного центру сімейного виховання і розвитку дітей. Близько 90% з них є старшими шести років, членами великих сімейних груп чи дітьми з інвалідністю.

Водночас 60% кандидатів шукають для прийняття в родину сиріт до шести років, без братів і сестер та з хорошим станом здоров’я. Ці побажання можуть ускладнити пошук дитини.

Раніше ми розповідали, як відбувається навчання майбутніх усиновлювачів та як довго воно триває.