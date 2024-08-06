Психологія, педагогіка та медицина: як проходить навчання усиновлювачів і чи всім воно потрібне

Українці, які виявили бажання прийняти в родину дитину, мають пройти процес усиновлення, який складається з кількох етапів, зокрема подачі заяви, навчання, знайомства з дитиною та отримання рішення суду.

Як пояснила керівниця експертної групи з усиновлення Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Олена Ремень, спершу майбутні усиновлювачі мають звернутися до місцевої служби у справах дитини.

Туди вони мають направити заяву разом із переліком необхідних документів. Віднедавна українці також отримали можливість подати заяву онлайн у застосунку "Дія".

Після отримання та перевірки документів служба у справах дитини протягом п’яти днів має перевірити стан житла і побутових умов претендентів на усиновлення.

У разі успішного проходження цього етапу, заявника або заявників направляють на проходження підготовки з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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Чи всі мають пройти навчання?

Ця стадія необов’язкова для осіб, які збираються усиновити родича, дитину, над якою здійснюють опіку чи піклування. Також навчання не мають проходити претенденти, які для дитини є одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

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Чому вчать на курсах з підготовки до усиновлення?

Під час підготовки в обласних центрах соціальних служб кандидатів навчають фахівці з психології, педагогіки, медицини, працівники служб у справах дітей. Охочі усиновити дитину мають змогу дізнатися, як познайомитися з дитиною, допомогти їй швидше адаптуватися, а також здобути нові знання про виховання.

"Тренери, які проводять навчання, і самі кандидати у різні форми сімейного виховання говорять про те, що програма якісна, але варто було б її розширити. Наприклад, додати теми з виховання дітей з інвалідністю, дітей з поведінковими порушеннями, дітей, які зазнавали домашнього насильства", – зауважує Олена Ремень.

Як довго триває навчання?

За тривалістю підготовка відрізняється залежно від програми для різних форм виховання чи усиновлення. Однак у деяких випадках, як стверджує Олена Ремень, навчання може бути однаковим на початку, але відрізнятися наприкінці курсу.

"Якщо група, наприклад, навчається кожного дня зранку до вечора, навчання буде тривати до 8 робочих днів. Якщо лише ввечері по 3-4 години, триватиме вже 2-3 тижні, а коли тільки один раз на тиждень – до двох місяців", – зазначає керівниця експертної групи з усиновлення.

Упродовж п’яти днів після проходження курсу з підготовки кандидати на усиновлення отримують довідку про його завершення. Цей документ вважається дійсним протягом двох років.

Після цього служба у справах дітей має підготувати висновок та поставити заявника на облік кандидатів в усиновлювачі.

Раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповідала, що більшість дітей, які втратили батьків внаслідок повномасштабної війни, виховують їхні родичі.