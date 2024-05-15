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Де шукати інформацію про усиновлення? В Україні запустили спеціальний сайт

Анастасія Мосорко — 15 травня, 13:10
Де шукати інформацію про усиновлення? В Україні запустили спеціальний сайт
В Україні запустили Єдину державну платформу про усиновлення "Україна для кожної дитини"

В Україні запустили Єдину державну онлайн-платформу про усиновлення та сімейні форми виховання дітей "Україна для кожної дитини".

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

На платформі можна знайти усю необхідну інформацію та ресурси, що стосуються усиновлення і влаштування дитини в сімейні форми виховання. А саме:

  • отримати покроковий алгоритм дій, щоб прийняти дитину у свою сім'ю;
  • дізнатися про усиновлення, патронатне виховання дітей та сімейні форми виховання;
  • скористатися "Лінією турботи" та знайти потрібного експерта;
  • почути історії дітей і родин, які вже мають досвід усиновлення або виховання в сімейних формах.
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На сайті доступний до проходження онлайн-курс "Народжені серцем", що складається з чотирьох модулів та містить відеолекції для тих, хто планує прийняти у свою родину дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування. Навчання безкоштовне.

Зазначається, що запуск платформи – це перший крок до діджиталізації системи догляду та підтримки дітей.

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Нагадаємо, станом на початок квітня статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, в Україні набули понад 13 тисяч дітей від початку повномасштабної війни. За даними Мінсоцполітики, в Україні щонайменше 4 тисячі дітей щороку залишаються без батьківського піклування.

Раніше ми повідомляли, що узяти дитину в родину стане простіше: МОЗ впроваджує електронний висновок про медичний огляд для людей, які хочуть взяти дитину у сім'ю.

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