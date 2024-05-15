Де шукати інформацію про усиновлення? В Україні запустили спеціальний сайт
В Україні запустили Єдину державну онлайн-платформу про усиновлення та сімейні форми виховання дітей "Україна для кожної дитини".
Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.
На платформі можна знайти усю необхідну інформацію та ресурси, що стосуються усиновлення і влаштування дитини в сімейні форми виховання. А саме:
- отримати покроковий алгоритм дій, щоб прийняти дитину у свою сім'ю;
- дізнатися про усиновлення, патронатне виховання дітей та сімейні форми виховання;
- скористатися "Лінією турботи" та знайти потрібного експерта;
- почути історії дітей і родин, які вже мають досвід усиновлення або виховання в сімейних формах.
На сайті доступний до проходження онлайн-курс "Народжені серцем", що складається з чотирьох модулів та містить відеолекції для тих, хто планує прийняти у свою родину дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування. Навчання безкоштовне.
Зазначається, що запуск платформи – це перший крок до діджиталізації системи догляду та підтримки дітей.
Нагадаємо, станом на початок квітня статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, в Україні набули понад 13 тисяч дітей від початку повномасштабної війни. За даними Мінсоцполітики, в Україні щонайменше 4 тисячі дітей щороку залишаються без батьківського піклування.
Раніше ми повідомляли, що узяти дитину в родину стане простіше: МОЗ впроваджує електронний висновок про медичний огляд для людей, які хочуть взяти дитину у сім'ю.