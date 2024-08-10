Надто холодний для життя: вчені пропонують спосіб, який здатний "нагріти" Марс

Науковці пропонують розпилити в атмосфері Марсу дрібні частинки із заліза чи алюмінію, схожі на блискітки. Очікується, що це допоможе підвищити температуру поверхні планети і зробити її більш придатною для виживання людей.

Дослідники вважають, що такі частинки будуть утримувати тепло і розсіювати сонячне світло на поверхні Червоної планети, пише Reuters.

Підхід вчених полягає в тому, аби протягом років безперервно викидати виготовлені на Землі крихітні частинки – нанострижні – в атмосферу планети зі швидкістю приблизно 30 літрів на секунду.

За розрахунками авторів дослідження, яке опублікували в Science Advances, це, ймовірно, посилить парниковий ефект на Марсі і підвищить температуру приблизно на 28°C протягом десяти років.

Нагадаємо, середня температура поверхні Марсу становить -65°C. Водночас на космічному тілі можливі коливання температури від 20°C до -153°C.

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У NASA зазначають, що такий клімат сформувався, зокрема, внаслідок розташування планети. Марс знаходиться в середньому на відстані 228 мільйонів кілометрів від Сонця. Світлу, аби пройти цей шлях, необхідно близько 13 хвилин.

Ще одним чинником низьких температур вважають тонку атмосферу Червоної планети, через яку сонячне тепло не утримується поблизу Марса, а виходить назад у космос.

Водночас вчені визнають, що цей крок не зробить четверту від Сонця планету повністю придатною для життя, але потенційно сприятиме цьому. Люди на планеті можуть зіткнутися з іншими проблемами, як-от:

нестачею кисню для дихання;

шкідливим ультрафіолетовим випромінюванням;

непридатним для вирощування сільськогосподарських культур солоним ґрунтом;

пиловими бурями, які іноді охоплюють більшу частину планети, та іншим.

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"Ідея полягає у тому, щоб змінити навколишнє середовище планети так, щоб зробити його більш схожим на земну. Для Марса нагрівання планети є необхідним, але недостатнім першим кроком. Попередні концепції зосереджувалися на викиді парникових газів, але для цього потрібна велика кількість ресурсів, які дефіцитні на Марсі.

Ключовими елементами нашої роботи є нова пропозиція використання спеціально розроблених наночастинок для зігрівання атмосфери Марса, а також кліматичне моделювання, яке передбачає, що цей підхід може бути набагато ефективнішим, ніж попередні концепції", – пояснив один з учасників дослідження, учений-планетолог Чиказького університету, США, Едвін Кайт.

За словами провідного автора роботи Саманеха Ансарі, своєю пропозицією команда науковців намагається не лише довести можливість нагрівання Марсу, а й спонукати вчених до ширшого дослідження цієї теми.

"Хоча наночастинки можуть зігріти Марс, як переваги, так і потенційна шкода від цієї ініціативи наразі невизначені. Наприклад, у малоймовірному випадку, коли виявиться, що марсіанський ґрунт містить токсичні для земного життя частинки.

З іншого боку, якщо на поверхні Марса вдасться створити фотосинтетичну біосферу, це може збільшити здатність Сонячної системи до процвітання людини", – додав Едвін Кайт.

Раніше ми розповідали, як у поле дослідження марсохода потрапив маленький "сніговик" із каміння.