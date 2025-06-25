Чи можуть не пускати киян в підземні паркінги під час тривоги: пояснили в КМДА

У "Києві Цифровому" можна перевірити, чи паркінг є офіційним укриттям

Власники приватних підземних паркінгів не зобов’язані пускати туди людей навіть під час повітряної тривоги, якщо приміщення не входить до офіційного переліку фонду захисних споруд.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук пояснив, що за Кодексом цивільного захист України паркінги належать до споруд подвійного використання, як і підземні переходи та заглиблені станції метрополітену.

Попри це місто не може самостійно без згоди власника включати паркінги до переліку захисних споруд, навіть якщо умови приміщення підходять для цього.

"Враховуючи, що підземні стоянки є різної форми власності, зокрема приватної, то потрібна згода власника, щоб офіційно їх перетворити на укриття. Якщо паркінг не належить до фонду захисних споруд, то власник не зобов’язаний пускати туди людей навіть під час атак", – додали в міській адміністрації.

РЕКЛАМА:

У КМДА закликали власників приватних підземних паркінгів та інших приміщень, які можна використовувати як укриття, направити заявку, аби їх включили до фонду захисних споруд. Будівлю можуть офіційно визнати укриттям після того, як фахівці перевірять її технічний стан, рівень безпеки й облаштування.

"У Києві зараз налічується 461 підземна стоянка. Більшість із них пройшла перевірку і нанесена на мапу укриттів для населення Києва.

Як бачимо, паркінги є суттєвою частиною системи захисних споруд столиці, і в періоди ракетної небезпеки паркінгами користується велика кількість людей. В умовах масованих ворожих атак маємо використовувати всі споруди й приміщення, які можуть слугувати укриттями", – зауважив Роман Ткачук.

Читайте також : Чи надійні ваші дві стіни? 5 міфів про безпеку під час обстрілів

Перевірити, чи підземний паркінг є в офіційному переліку захисних споруд, можна в застосунку "Київ Цифровий". У КМДА радять повідомляти правоохоронців, якщо приміщення є у фонді укриттів, але туди не пускають під час повітряної тривоги.

Раніше ми розповідали, як діяти, якщо ви опинилися під завалами внаслідок російської атаки.