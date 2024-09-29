У МОН прокоментували зарплати вчителів на 2025 рік

Андрій Сташків розповів, яка сума коштів на зарплати вчителям передбачена на наступний рік

У проєкті закону про бюджет на 2025 рік на зарплати вчителям закладено видатки на рівні 2024-го року.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків в інтерв’ю для "УП. Життя".

"Попри те, що кількість учнів у школах зменшується, але сума коштів разом з освітньою субвенцією, закладена у проєкті Закону про держбюджет (на 2025 рік – ред.), який ще має ухвалити Верховна Рада, – на тому ж рівні, що і минулого року", – сказав він.

Нагадаємо, державний бюджет на 2025 рік передбачає зменшення видатків на освітню сферу. Якщо в 2024 році вони складали майже 175 млрд. то в наступному – 167 млрд.

Водночас більшу частину з них складатимуть витрати на заробітні плати працівникам сфери освіти – 103 млрд. Така ж сума закладена у бюджет 2024 року.

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Раніше голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак заявив, що наразі державний бюджет повністю витрачається на фінансування військової сфери.

Натомість медична, соціальна та освітні галузі отримують фінансову підтримку від іноземних партнерів.

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На думку міністра освіти і науки Оксена Лісового, можливість підвищити зарплату вчителям з’явиться після закінчення війни. Найближчим часом зміни виплат для педагогів не варто очікувати.

Водночас він додав, що відомство вже розробило концепцію підвищення заробітних плат і виклали її в прикінцевих положеннях Закону України "Про освіту", державний бюджет поки не дозволяє впровадити зміни.

"Це дуже болісна проблема. Ми всі розуміємо, що нам дуже важко залучати молодь до викладання в закладах загальносередньої, позашкільної, профтехосвіти тощо.

Ми розуміємо, що означає гідний рівень зарплати, у тому числі і щоб спонукати вчителя до саморозвитку та професійного зростання. Але на сьогодні маємо критичну ситуацію в бюджеті, вона надто складна", – заявляв Оксен Лісовий на початку серпня 2024 року.