Освітній омбудсмен відповів, скільки має заробляти вчитель в Україні

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов в інтервʼю "УП. Життя" розповів, якою, на його думку, має бути заробітна плата педагогів.

"На мою думку, вчитель має заробляти середню зарплату плюс 50%. Мені так здається. Наразі у педагогів навіть не середня", – сказав Горбачов.

За даними дослідження Work.ua, середня зарплата в Україні загалом становить 19,5 тисяч грн на початок 2024 року. А за даними Пенсійного фонду України, середня зарплата варіювалася від 14,9 тисячі до 15,4 тисячі гривень у перші три місяці цього року.

Водночас середня заробітна плата вчителя у 2023 році становила приблизно 13 тисяч грн.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляв, що із січня 2024 року вона становитиме 14 тисяч грн, а з квітня — наближатиметься до 16 тисяч грн.

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Нагадаємо, освітній омбудсмен також розповів, що у школах найчастіше порушуються права педагогів на оплату праці та вільний спосіб викладання.