Лісовий: Найближчим часом педагогам не варто очікувати на підвищення зарплати

Ініційовані зміни поки що не можуть реалізувати через значну частку видатків на оборону

Попри попередні натяки про пошук коштів для впровадження змін, міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що найближчим часом педагогам не варто очікувати на підвищення заробітної плати.

Про це очільник МОН повідомив під час брифінгу на Миколаївщині 1 серпня, пише "Укрінформ".

За словами Лісового, МОН уже розробило концепцію підвищення зарплати українським педагогам, яку виклали в прикінцевих положеннях Закону України "Про освіту". Ці зміни передбачають збільшення розміру платні вчителям до трьох мінімальних заробітних плат.

Водночас міністр додав, що державний бюджет поки що не дозволяє забезпечити викладачів "гідним рівнем зарплати".

"Це дуже болісна проблема. Ми всі розуміємо, що нам дуже важко залучати молодь до викладання в закладах загальносередньої, позашкільної, профтехосвіти тощо.

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Ми розуміємо, що означає гідний рівень зарплати, у тому числі і щоб спонукати вчителя до саморозвитку та професійного зростання. Але на сьогодні маємо критичну ситуацію в бюджеті, вона надто складна", – прокоментував Оксен Лісовий.

Також посадовець звернув увагу на те, що наразі переважна кількість обсягу державного бюджету (понад 70%) передбачає витрати на оборону. Тому можливість підвищення зарплат, на думку Лісового, з’явиться після закінчення війни.

"Нам треба протриматися. Бо позиція президента України, і ми її всі розділяємо, [в тому] що освіта є пріоритетом №1 після оборони. Захистимо країну, відіб'ємо ворога – і переводимо освіту в пріоритет", – заявив міністр освіти і науки України.

Раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов висловив думку про те, що українські педагоги мають заробляти 1,5 середньої заробітної плати.