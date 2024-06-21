У серпні чи вересні? Міністр освіти розповів, коли розпочнеться навчальний рік у школах

Чи розпочнеться шкільний навчальний рік у серпні? Відповідь Лісового

Цьогоріч школи не розпочинатимуть навчальний рік у серпні через імовірні проблеми з електроенергією та опаленням. Однак можливе введення змін у розклади.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий на "Годині запитань до уряду".

"Щодо шкіл. Ми не розпочинатимемо навчальний рік раніше. Ми працюватимемо з розкладами занять там, де немає позмінного навчання, зміщуючи початок уроків у школах на 10:00. Зараз працюємо над цими рекомендаціями", – заявив міністр.

За його словами, за забезпечення шкіл технічними засобами для генерації електроенергії відповідає місцеве самоврядування. Наразі ними забезпечені близько 30% закладів і всі вони різної потужності.

"У крайніх випадках повертатимемося до змішаного або онлайн навчання в пікових складних періодах", – додав Лісовий.

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Нагадаємо, у МОН розробили рекомендації щодо нового навчального року для університетів та профтехів. Зокрема, вони рекомендують розпочати навчання для частини студентів вишів у першій половині серпня 2024 року. А також – вчитися у суботу у теплі місяці року.