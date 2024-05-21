Почати рік у серпні та вчитися у суботу: МОН видало рекомендації для вишів та профтехів

У МОН радять університетам та профтехам використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року.

У Міністерстві освіти та науки розробили рекомендації щодо нового навчального року для університетів та профтехів.

Зокрема, МОН рекомендує розпочати навчання для частини студентів вишів у першій половині серпня 2024-го. А також – вчитися у суботу у теплі місяці року.

Рекомендації розробили через важку ситуацію в енергосистемі.

"Стабілізаційні знеструмлення застосовують по всій країні. Тож уже зараз готуємося до навчального року 2024/2025. Завдання – створити гнучкий графік освітнього процесу, який буде адаптовано до економного використання енергоресурсів", – зазначив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

Для вищих навчальних закладів рекомендують розпочати навчальний рік для 2-5 курсів у першій половині серпня 2024-го. Старт навчання для першокурсників лишається без змін.

Профтехи, якщо це можливо, мають почати навчання я для 2 та 3 курсів раніше 1 вересня 2024 року.

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У МОН радять університетам та профтехам використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року.

У холодну пору року – з листопада по березень – університетам пропонують проводити сесії, практичну підготовку, виконання курсових і кваліфікаційних робіт. Також можна проводити навчання дистанційно або – подовжити студентам канікули.

Якщо ж не встигатимуть викласти програму, то навчальний рік можна подовжити до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів.

Очне та змішане навчання проводити з урахуванням місткості укриттів.

У тилових регіонах – проводити навчання переважно в очному форматі.

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У прифронтових областях, де існує ризик артилерійських обстрілів, РСЗВ, бомбових (КАБи) та ракетних атак (С-300), проводити навчання одразу в укриттях.

Профтехи також мають зважати на безпекову ситуацію, у разі потреби – можуть організовувати навчання позмінно.

Якщо неможливо організувати виробничу практику для студентів профтехів, то варто використовувати навчальні майстерні, лабораторії закладів, або – дистанційно.

У МОН зазначили, що незабаром оновлять рекомендації й для шкіл щодо навчального року.