У Запоріжжі будують першу підземну школу

Очікується, що школа почне функціонувати цього навчального року

У Запоріжжі розгорнули спорудження першої в місті підземної школи – вона стане шостою укріпленою будівлею начального закладу в області, де навчатимуться школярі.

Будівельні роботи розпочали півтора тижня тому, розповіли в Запорізькій обласній державній адміністрації.

Школа стане частиною місцевого "Січового колегіуму", відомого як один із "кращих освітніх закладів регіону".

Запорізька обласна державна адміністрація Запорізька обласна державна адміністрація Запорізька обласна державна адміністрація

Побудоване укриття вміщатиме 500 школярів, що за навчання в дві зміни допоможе здобувати освіту тисячі дітей.

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"Копаємо котлован, доходимо до відмітки 6,5 метрів під рівнем землі. Далі зробимо підбетонку, гідроізоляцію, після цього буде заливатися нижня плита", – поділився деталями спорудження підземної школи головний інженер Максим Гайдай.

Під час будівництва планують забезпечити не тільки безпеку конструкції, а й інтерактивність та "дизайн, що надихатиме". За словами голови Запорізької ОДА Івана Федорова, це сприятиме бажанню школярів охоче відвідувати навчальний заклад.

"Дітей у "Січовому колегіумі" майже 400, приблизно половина навчається дистанційно, адже в школі відсутнє сховище. Приємно, що в такі часи влада пішла назустріч і допомогла нам розвʼязати найголовніше питання – дати можливість дітям навчатися в безпечних умовах", – прокоментувала ініціативу директорка школи Валентина Єршова.

За словами одного з батьків учнів колегіуму Ярослава Мотрича, можливість відвідувати школу значно сприятиме спілкуванню дітей і допоможе не втратити прийдешнє покоління".

Очікується, що підземна школа при "Січовому колегіумі" буде готова прийняти учнів уже цього навчального року.

Загалом місцева влада планує забезпечити можливість 50 тисячам учнів розпочати новий навчальний рік за шкільними партами, додав Іван Федоров.

Нагадаємо, на початку квітня у Харкові завершили будівництво першої підземної школи, яку зможуть відвідувати 900 дітей.