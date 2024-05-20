Враховує найтяжчу хворобу чи всі? Як ВЛК оцінює стан здоров’я військовозобов’язаних

Військово-лікарська комісія враховує найбільш гостре захворювання військовозобов’язаного і за ним визначає, чи придатний він до військової служби.

Водночас ВЛК не враховує сукупність легких хвороб, розповів "УП. Життя" юрист Андрій Новак.

Голова військово-лікарської комісії індустріального районного ТЦКСП Дніпра Олена Седлецька пояснила, що комісія не може обстежувати людину за кожною хворобою через брак ресурсів та часу.

Якщо у військовозобов’язаного немає яскраво вираженого захворювання і сильних скарг на здоров'я, він вважатиметься придатним до служби.

"Якщо людина приходить з дрібними скаргами майже до кожного з лікарів – офтальмолога, лора, терапевта, хірурга, обирається домінуюча проблема, за якою ми будемо її обстежувати. Таких пацієнтів багато і якщо ми будемо робити огляд за кожною скаргою, лікарні змушені будуть працювати тільки на ВЛК", – каже Седлецька.

Нагадаємо, "УП. Життя" дізналася, як буде проходити ВЛК після змін у законодавстві, які є статуси для військовозобов'язаних і які хвороби роблять людину непридатною до служби.