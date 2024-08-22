Винницький: За потреби Україна забезпечить освіту дітям у Курській області

Михайло Винницький відповів, чи забезпечить Україна освіту дітям з Курщини РФ

Україна готова забезпечити освіту дітям, які проживають у Курській області, якщо виникне така потреба.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький на брифінгу 22 серпня, повідомляє "Інтерфакс Україна".

Однак про переміщення школярів на територію нашої держави не йдеться.

"Міжнародне гуманітарне право не дозволяє переміщення в умовах окупації або військових дій неповнолітніх громадян через кордон. Ми засуджуємо нашого ворога, який переміщує дітей українських громадян на територію РФ.

Ми вважаємо це фундаментальним порушенням людських прав. Тому однозначно не йдеться про будь-яке переміщення дітей із Курської області на територію України", – розповів Винницький.

ВІДЕО ДНЯ

Також посадовець зазначив, якщо події на Курщині розвиватимуться так, як зараз, то восени освітянам доведеться скласти план, як забезпечити освітою дітей, які мешкають у цій області Росії.

Заступник міністра також додав, що Міністерство освіти і науки має ідею приєднати сільськогосподарський технікум у Суджі до Сумського національного аграрного університету.

"Курсує ідея про те, щоб приєднати технікум до Сумського національного аграрного університету. Така ідея була озвучена в міністерстві досі. Рухів у цей бік у нас поки що немає", – додав Михайло Винницький.

Нещодавно у МОН анонсували приєднання до Києво-Могилянської академії одного зі столичних вишів.