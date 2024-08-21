В освітнього омбудсмена пропонують змінити підхід до планування тривалості навчального року

У Службі освітнього омбудсмена пропонують надати громадам можливість самостійно визначати тривалість навчального року, але при цьому враховувати думки педагогів і батьків учнів.

"Законодавство в умовах війни має бути гнучким та надати можливість громадянам та громадам приймати гнучкі рішення залежно від ситуації в регіоні", – йдеться в повідомленні Служби освітнього омбудсмена.

Однак незмінним на території всієї країни пропонують залишити тривалість навчання для випускників, які складають наприкінці навчального року Національний мультипредметний тест чи вступні іспити.

Водночас в освітнього омбудсмена нагадують, що під час тривалих канікул посилюється освітні втрати, які і так зросли серед українських школярів унаслідок пандемії COVID-19 та війни.

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В омбудсмена зазначають, що скоротити період літніх канікул можна, запровадивши навчання в червні або серпні.

"Влітку частину занять там, де дозволяє безпекова ситуація, можна проводити на вулиці, навчальні програми виконувати у форматі екскурсій, фестивальних програм, майстер-класів, спортивних змагань, під час шкільних таборів", – додали там.

Водночас у Службі освітнього омбудсмена звертають увагу на важливість завчасного інформування про зміни батьків і вчителів шкіл. Тому рішення про зміну тривалості навчального року варто приймати до січня поточного року.

Нагадаємо, наразі, за чинним Законом України "Про освіту", рішення про тривалість навчального року ухвалює Кабінет Міністрів України, однак він має складати щонайменше 175 навчальних днів.

Досвід інших країни

У Службі освітнього омбудсмена зауважують, що в країнах Європейського союзу, США та Великобританії тривалість навчального року та канікул у школярів відрізняється залежно від:

клімату;

тривалості світлового дня;

культурних звичаїв;

релігійних особливостей;

національних свят тощо.

Загалом тривалість навчального року в країнах коливається від 160 до 200 навчальних днів, а червень або серпень є місяцями, які тамтешні діти проводять за шкільними партами.

Також зміна тривалості канікул у деяких країнах залежить від рівня освіти. Зокрема, в Литві учні початкової школи мають на два тижні більше часу для відпочинку, ніж ті, що здобувають середню освіту.

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Як тривалі канікули можуть впливати на рівень знань і навичок учнів

Американські дослідники проаналіузували результати тестування понад 18 мільйонів учнів і виявили, що коливання у знаннях найбільш відчутні в літній період.

У цей час більшість школярів втрачали знання, деяким з них усе ж вдавалося зберегти попередній рівень, а ще частина – втрачали прогрес, здобутий за попередній рік.

При цьому в США тривалість літніх канікул залежить від штату – від 2,5 до 3 місяців.

Австрійські дослідники показали, що за 2 місяці літніх канікул учні зазнали освітніх втрат у розв’язанні арифметичних задач та орфографії, але покращити навички читання.

Вчені зазначають, що втрати чи здобутки за час літніх канікул залежать від соціально-економічного статусу родини, в якій учень зростає. Адже не всі батьки можуть під час літніх канікул оплатити дітям екскурсії, літні табори, купівлю літератури тощо.

Найбільш показовою ця різниця є у знаннях та навичках з математики, яка рідше, ніж читання, практикується поза шкільними класами.

До того ж, результати національного аналізу за 2022 рік демонструють різницю між знаннями учнів, що навчаються у містах та сільській місцевості.

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"Тобто можемо стверджувати, що влітку під час тривалих канікул освітні втрати цих дітей також лише поглиблюються", – зауважують у Службі освітнього омбудсмена.

Що про зміну тривалості навчання думають батьки та педагоги?

В Офісі освітнього омбудсмена зібрали аргументи "за" та "проти" скорочення літніх канікул, які люди висловлювали у своїх зверненнях та соцмережах.

Аргументи "за"

Деякі батьки та вчителів вважають, що зменшення тривалості канікул допомогло би скоротити освітні втрати, адже за три місяці діти забувають навчальний матеріал.

Крім того, у випадку відсутності електропостачання завдяки навчанню влітку діти зможуть виконувати домашні завдання у межах світлового дня.

Також це допоможе розвантажити навчальний рік, зменшити кількість уроків кожного дня, а школярі, які навчаються у дві зміни, зможуть менше часу проводити в школі під час темряви взимку.

До того ж, для батьків часом проблемою є те, куди прилаштувати дітей на тримісячні літні канікули. Тому продовження навчання в цей період допоможе дітям довше перебувати під наглядом дорослих.

На думку частини батьків і вчителів, це зменшить ризик потрапляння в небезпечні ситуації, адже діти більше часу будуть зайняті в школі та матимуть менше безперервних канікул.

Аргументи "проти"

Навчання в спеку влітку може негативно вплинути на здоров’я дітей та якість освітнього процесу.

Деякі батьки і вчителі вважають, що скорочення тривалості канікул може "забрати в дітей дитинство".

Більш тривале навчання протягом року може виявитися надто складним для розумної діяльності та психологічного стану дітей, які продовжують переживати стрес, спричинений війною.

Частина батьків планують свої відпустки та відпочинок дітей на червень або серпень, тому діти в цей час не зможуть відвідувати школу.

Також вони вважають, що влітку дітям краще було би проводити більше часу на свіжому повітрі, ніж удома за навчанням.

Крім того, літні канікули можуть забезпечити відпочинок та відновлення психологічного стану педагогічних працівників.

Нагадаємо, у 2024 році навчальний рік для школярів у всіх регіонах України розпочнеться 2 вересня і завершиться 30 червня 2025 року.