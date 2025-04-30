Над вишнями досі гудуть? Чи зникали хрущі і чому в деяких місцях їх так багато

Кілька років тому український інфопростір сколихнула новина, що з вулиць зникли хрущі. Цьогоріч попри весняні похолодання вони неочікувано повернулися на подвірʼя та в міські парки, однак їх досі можна спостерігати не скрізь.

Чому так відбувається, куди могли подітися хрущі і яку шкоду можуть приносити, "УП. Життя" розпитала в ентомологів Андрія Замороки, Віталія Кавурки та Григорія Попова.

Коли і чому прилітають хрущі?

Найпоширеніші види хрущів, яких ми звикли бачити, – травневі.

В Україні їх три, зокрема східний травневий (звичайний), західний травневий (каштановий) і кавказький травневий. На перший погляд, таких хрущів дуже складно розрізнити, адже вони мають лише незначні відмінності за розміром та кольором ворсинок на тілі, розповідає Георгій Попов.

Травневими їх назвали через період, коли жуки вилітають із ґрунту. Зазвичай це відбувається поступово із середини квітня до кінця червня, однак через потепління їхній виліт може закінчуватися раніше – до середини травня, говорить Попов. А саме, коли в Україні триває пік цвітіння фруктових дерев.

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"Коли тепло, хрущі починають літати раніше. Цього року "пригріло" ще перед Великоднем, і на заході України вже полетіли перші жуки. Однак масового льоту поки не було", – каже фахівець у галузі жуків-вусачів Андрій Заморока.

Хрущі живуть майже на всій території нашої країни крім степу, адже ці жуки – любителі дерев та вологого ґрунту, додає Заморока. Навесні на подвір'ях, узліссях та у парках їх можна побачити лише протягом двох-трьох тижнів.

Більшу частину свого життя жук проводить під землею. З яйця до дорослого хруща він може розвиватися від трьох до п'яти років. За словами науковця Віталія Кавурки, тривалість циклу часто залежить від місцевості.

Личинки хруща можуть перебувати у ґрунті три-чотири роки Nata_marc/depositphotos

Далі, навесні, хрущ вилітає з ґрунту, щоб шукати собі їжу і спарюватися. Після "шлюбних ритуалів" самка відкладає яйця, а потім зариває їх у землю. Невдовзі після цього вона гине, розповідає дослідник Григорій Попов. Тим часом личинки харчуються рештками рослин у землі, а потім – їхніми живими коренями.

"Самки відкладають яйця в ґрунт під кормовими рослинами десь на глибину до 40 см. Спочатку – це невеличкий червоподібний організм, який живиться в основному рештками рослин, які перегнили, тобто гумусом. А потім він переходить вже на живі корені різних рослин", – говорить Віталій Кавурка.

Чи приносять хрущі шкоду?

Загалом хрущі шкодять лише людям, які вирощують культурні рослини. Личинки їдять їхнє коріння, а дорослі жуки – листя. Під загрозою опиняються вишні, сливи, дуби, груші та клени. Якщо дерева залишаться без листя, то припинять здійснювати фотосинтез, через що можуть засохнути, зауважує Кавурка.

При цьому личинки хрущів полюбляють сільськогосподарські культури: корені картоплі, моркви, буряків та полуниці.

Хрущі полюбляють об'їдати листя, особливо дубове ivanvbtv/depositphotos

"Якщо у травні хрущі об’їдають дубові ліси, то потім пагони таких дерев довго поновлюються і їхній приріст – меншає. Також хрущі гризуть коріння на картопляних, морквяних, бурякових полях. Часто люди вважають, що це робить такий шкідник, як медведка. Але личинка хруща також може рити тунелі у ґрунті", – розповідає ентомолог Андрій Заморока.

Водночас ці жуки – дуже важлива ланка у харчовому ланцюжку. Їх їдять птахи й звірі від соколів до кажанів та куниць. Хрущі для них є величезним джерелом білка. Андрій Заморока пояснює, через розмір їх досить легко знайти і вполювати.

Чи зникали хрущі і чому в окремі роки їх прилітає так багато?

Травневі хрущі нікуди не поділися. Головна причина, чому іноді може так здаватися – тривалість їхнього життєвого циклу, в один голос говорять фахівці.

Оскільки дорослі хрущі вилітають лише раз на 3-4 роки, в інші відрізки часу їх можна побачити на поверхні значно рідше. Крім того, за кілька років частина личинок у ґрунті може просто не вижити.

"Є роки, коли відбувається масовий літ, і їх буквально мільйони. А бувають такі, коли хрущів фактично немає. Зокрема через те, що їхній життєвий цикл триває кілька років. Личинка розвивається в ґрунті і впродовж цього часу з нею може трапитися що завгодно", – каже Андрій Заморока.

Ще однією причиною, чому в деяких регіонах і навіть районах міста хрущів більше, а в інших – дуже мало, є різні природні умови. Ці жуки зазвичай живуть у рідколіссі, а ще їм потрібен ґрунт, який добре прогрівається. Віталій Кавурка припускає, що на кількість хрущів також можуть впливати опади та температура повітря в тому чи іншому році.

Головними причинами "зникнення" хрущів є їхній життєвий цикл і природні умови в місцевості kosmos7764/depositphotos

"Наприклад, цьогоріч може відбуватися масовий літ хрущів десь у південних регіонах, але у північних їх буде мало. А наступного року може трапитися навпаки. Розвиток хрущів може варіюватися відповідно до кліматичних і природних умов, опадів, наявності кормових рослин. Тут немає єдиного пояснення", – розповідає фахівець.

До того ж появі жуків часто заважає втручання людини в екосистему. Наприклад, будівництва поруч із природними масивами або обробка рослин отрутохімікатами. За словами Андрія Замороки, хрущів зокрема може не бути в районах, де розташовані великі агрохолдинги. А закинуті поля навпаки стають чудовими місцями для розмноження хрущів.