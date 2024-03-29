Укрупнення університетів: міністр Лісовий назвав принципи, якими керується МОН

На укрупнення університетів впливає ряд чинників, зокрема демографічний та економічний, а метою поєднання вишів є підвищення їхньої конкурентоспроможності.

У підпорядкуванні МОН є близько 140 університетів, але немає достатньої кількості студентів, щоб забезпечити роботою ці виші. Низка невеликих університетів "народилася" з галузевих інститутів і технікумів.

Про це розповів Міністр освіти та науки Оксен Лісовий в інтерв'ю для "УП. Життя".

"З 2030-2035 року у нас може виникнути катастрофічна ситуація з демографією, коли на одного працюючого буде аж занадто багато непрацюючих.

Щоб врятувати економіку країни, ця економіка повинна мати дуже високу додану вартість – бути інтелектомісткою, мати велику питому вагу інновацій. Це потребує добре підготовлених фахівців, що виходять як з ЗВО, так і з профтехів", – пояснив він.

Ще одним із чинників, які спонукають державу переглядати мережу вишів, є конкуренція зі східноєвропейськими і європейськими університетами.

"Ми входимо у європейський простір і можемо виграти, якщо будемо вживати адекватних заходів", – зазначив міністр.

Міністр освіти пояснив, що в Україні сформують три типи університетів.

Місто-, регіоноутворюючий інтелектуальний центр з високою складовою дослідницької діяльності

Такі університети готуватимуть фахівців за всіма спеціальностями, матимуть високий рівень автономії, інший підхід до фінансування, модель управління від стейкхолдерів.

Галузеві університети

Йдеться про регіонально орієнтовані заклади – наприклад, лісотехнічні, металургійні університети можуть залишитися у певній області, де велика питома вага цієї галузі.

Світоглядні маленькі університети

Це невеличкі університети, як-от Український католицький університет, Острозька академія, Київська школа економіки тощо.

"Переважно суспільство не знає про об'єднання закладів, тому що вони відбуваються нормально, якісно, за згодою сторін. Увагу привертають лише ті випадки, коли згоди не досягнуто.

Усі сильні, потужні ЗВО залишаться недоторканими – лише додамо їм потужностей і спроможностей. Ми об'єднуємо рівносильні університети у регіонах, де велика кількість таких закладів не потрібна. Там, де є слабкий і сильніший університети – приєднуємо", – зауважив Лісовий.

Нагадаємо, Оксен Лісовий також пояснив, чому відклали приєднання Таврійського університету.