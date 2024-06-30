"Чоловік із тисячею дітей": у Нідерландах жінки б’ють на сполох через "плодовитість" донора сперми

Донор сперми із Нідерландів може бути батьком майже 1100 дітей. Раніше суд зобов’язав його припинити здачу біологічного матеріалу, але деякі матері його нащадків не вірять, що він зупинився.

Історію "серійного донора сперми" Джонатана Джейкоба Меєра розповідає The Guardian.

У квітні 2023 року нідерландський суд встановив, що з 2007 року чоловік став батьком 600 дітей у Нідерландах. Однак, відповідно до національного законодавства, донор не повинен мати більше, ніж 25 дітей у 12 сім’ях. Тож суд заборонив йому "дарувати свою сперму новим майбутнім батькам".

Суддя постановив, що йому загрожує штраф у розмірі 100 тисяч євро (88 тисяч фунтів стерлінгів), якщо він продовжить робити свої "пожертви".

Та матері нащадків Меєра, деякі з яких живуть навіть в Австралії, вважають, що справжня кількість його дітей по світу наближається до 1100. Коли минулого року у суді чоловік заявив, що припинив донорство ще в 2019 році, жінки провели власне розслідування і встановили ще сімох вагітних його нащадками.

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Понад 100 дітей Джонатана народилися в нідерландських клініках, але він також пожертвував данській клініці, яка потім розсилала його сперму на приватні адреси в різних країнах.

"Донор навмисно дезінформував майбутніх батьків про кількість дітей, які вже народилися від нього у минулому.

Усі ці батьки зараз зіштовхнулися з тим фактом, що їхні діти є частиною величезної родинної мережі із сотнями зведених братів і сестер, яких вони не вибирали", – заявив окружний суд у Гаазі.

Суд наголосив, що це має або може мати негативні психосоціальні наслідки для дітей, пов’язані зокрема з психологічними проблемами щодо ідентичності та страхом інцесту.

Мейєр був настільки "плідним" у Нідерландах, що одна мати виявила: вона використовувала того ж донора, що й колега. Крім того, жінки кажуть, що зведені брати і сестри тепер випадково зустрічаться на дитячих майданчиках.

Дивна історія навіть стала темою трисерійного документального фільму Netflix "Людина з 1000 дітей". Жінки, які стали жертвами "серійного донора сперми", розповіли авторам свої історії.

"Серіал розгортається як справжній злочин, а кожен з епізодів розкриває ще один рівень міжнародної діяльності Меєра. Але в центрі уваги – жінки, яких він обдурив, союз, який вони уклали проти нього, і сім’ї, змушені жити з наслідками його дій", – пише видання.

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