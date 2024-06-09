Вчені виявили нижчу рухливість сперматозоїдів у зразках сперми, яка містила один з видів пластику
Команда вчених із Китаю виявила мікропластик у всіх досліджених зразках сперми.
У своїй роботі, опублікованій у журналі Science of the Total Environment, група шукала мікропластик у зразках сперми, отриманих від 36 здорових дорослих чоловіків, пише Medical Xpress.
Попередні дослідження показали, що мікропластик є майже скрізь: на вершинах гір, віддалених островах, у верхніх шарах атмосфери та в глибинах світового океану. Вони також були виявлені в кожному органі людського тіла.
У нещодавньому відкритті вчені виявили, що середньостатистична людина щотижня споживає пластик у кількості, яка приблизно дорівнює одній кредитній картці.
Дослідники відзначають, що пластик може потрапити в організм кількома способами, наприклад:
- через пиття з пляшок з водою;
- вдихання частинок повітря;
- їжу, розігріту в пластикових контейнерах.
Крім того, вони зазначають, що зараз людям практично неможливо уникнути вживання мікропластику.
Вплив пластику на здоров’я не вивчений ґрунтовно, але багато вчених з усього світу підозрють, що його вживання може бути причиною багатьох запальних захворювань.
У новому дослідженні група вчених поставила перед собою питання, чи може споживання мікропластику бути причиною глобального падіння рівня народжуваності.
Щоб з’ясувати це, вони залучили 36 здорових дорослих чоловіків, які проживали у східній частині Китаю і не працювали в промисловості з виробництва пластмас. Кожен із них пожертвував зразок сперми для тестування.
Всі зразки були змішані з хімічним розчином, а потім – відфільтровані для аналізу за допомогою мікроскопа. Дослідники виявили мікропластик у кожному зразку. Вони також виявили вісім типів пластику, найпоширенішим з яких був полістирол, який зазвичай використовується для упаковки пінопласту.
Команда також виявила нижчу рухливість сперматозоїдів у зразках сперми, що містять шматочки пластику з полівінілхлориду. Це може допомогти пояснити зниження рівня фертильності, кажуть вчені.
Раніше дослідники також виявили мікропластик в яєчках людей і собак. Це викликало занепокоєння щодо потенційного впливу частинок на репродуктивну систему.