У Києві блискавка влучила у багатоповерхівку: чому таке стається і як вберегтися

Не у всіх випадках громовідвід може врятувати будинок від удару

У Києві під час грози в один із верхніх поверхів будинку на Оболоні вдарила блискавка.

Відеозапис, на якому зафіксований цей момент, опублікували у Telegram-каналах.

Чому так могло статися і як вберегтися від подібних влучань – "УП. Життя" пояснив завідувач лабораторії супутникових досліджень Укргідрометінституту Олександр Кривошеїн.

Коли блискавка може влучити у багатоповерхівку?

За словами Олександра Кривошеїна, існує уявлення, що блискавка зазвичай влучає у найвищу точку, бо вона "шукає найкоротший шлях до землі". Але це правило працює не у всіх випадках.

"Насправді блискавка шукає найлегший шлях, яким чином передати негативно заряджену енергію. Тому це необов’язково завжди найвищий об’єкт", – пояснює науковець.

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Саме тому якщо поруч є будинки різної висоти, необов’язково, що вона вдарить у найвищий. Багато чого залежить від інших факторів.

По-перше, блискавка часто "шукає" метал або бетон, бо це найкращі провідники електрики. Тому, наприклад, буває так, що вона може влучити у вологий бетонний дах будинку.

Вода – це також потужний провідник електрики. Саме через це під час грози не рекомендують перебувати біля відкритих водойм.

І ще один важливий нюанс: багато чого залежить від того, які електроприклади працюють у цей час в будинку. Бо що більше енергії використовує прилад, то більш "привабливим" об’єктом він стає для блискавки.

"Як ми бачимо на цьому відео, блискавка влучила на вищих поверхах. Треба розбиратися, що ж там був за об’єкт. Можливо, там було джерело безперебійного живлення, зарядна станція, кавоварка чи електрочайник – пристрої, які забирають багато енергії", – каже Олександр Кривошеїн.

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Як можна знизити ризик удару блискавки?

На багатоповерхівках зазвичай стоять громовідводи – металеві шпилі, які в разі потреби "беруть на себе удар". Блискавка частіше вдаряє у них, оскільки вони зроблені з металу (а це привабливий для неї об’єкт), а також часто вони є найвищою точкою.

Але стовідсоткової гарантії безпеки громовідводи дати не можуть. Людям потрібно дотримуватись певних правил задля своєї безпеки.

Найкраща порада, каже Олександр Кривошеїн, – зачиняти вікна під час грози. Зачинене вікно може послугувати бар’єром між блискавкою і електроприладом.

"Якщо ж вікно відчинене, умовно, "зв’язок" між зарядом у хмарі і об’єктом у кімнаті вищий, ніж коли зачинене", – каже він.

По-друге, потрібно вимикати всі електропристрої, особливо ті, які споживають багато енергії.

Третя порада – не стояти поруч з металевими предметами.

Що ж до розмов по телефону, то науковець радить говорити не біля вікна, а дотримуватися правила "двох стін".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що стається з людиною, коли у неї влучила блискавка.