Хто такі супердегустатори і як дізнатися, чи ви один із них

Чому деякі люди відчувають смак інтенсивніше, ніж інші

Вам гірчить броколі, а чорна кава – вкрай неприємний напій? Цілком можливо, що ви – супердегустатор. Це не надздібність із коміксів, а справжня фізіологічна особливість.

Супердегустатор – це людина, яка сприймає деякі або всі смаки інтенсивніше за інших. У неї може бути більше смакових рецепторів або вони можуть бути більш чутливими.

У деяких випадках супердегустатор здатен вловлювати смаки, які інші взагалі не помічають. Супердегустаторами народжуються, а не стають.

Чи можна цю здатність вважати суперсилою? Стоматологиня Енн Клемонс пояснила Cleveland Clinic.

Хто такі супердегустатори?

Супердегустатори – це люди, в яких є фізіологічні відмінності у сприйнятті смаків порівняно із середньостатистичною людиною. Але визначити, хто саме є супердегустатором, складно – для цього треба говорити про смаки.

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Хоча смаків у світі безліч, наука виокремлює п’ять основних категорій:

гіркий;

солоний;

гострий (пікантний);

кислий;

солодкий.

Деякі супердегустатори особливо чутливі до всіх п’яти смаків. Інші – лише до одного-двох. Як правило, найсильнішу реакцію у таких людей викликає гіркота.

Як дізнатися, чи ви – супердегустатор?

"Учені в різних дослідженнях намагалися провести межу між "звичайним" смаком і супердегустацією, але це непросто. Чіткої класифікації не існує, тому важко визначити момент, коли людина переходить у категорію супердегустаторів", – пояснює докторка Клемонс.

Проте є деякі загальні ознаки вказують на таку чутливість.

Більше смакових рецепторів. Деякі вчені вважають супердегустаторами тих, у кого більше грибоподібних сосочків (fungiform papillae) – скупчень смакових рецепторів на задній частині язика.

Реакція на певні речовини. Відчуття смаку частково визначається генетикою. Наприклад, у тесті з 6-n-пропілтіоурилом (PROP), дуже гіркою речовиною, супердегустатори (через ген TAS2R38) відчувають гіркоту, тоді як інші – ні. Цей ген частіше трапляється у жінок. Якщо визначати супердегустаторів за цим тестом, то близько 25% американців підпадають під цю категорію.

Непереносимість гірких продуктів. Якщо вам нестерпні чорна кава, темний шоколад, деякі цитрусові, овочі або спеції – можливо, ви супердегустатор. Гіркота – найменш приємний смак для людей із чутливими рецепторами.

Однак любов до гіркого пива чи надгострої їжі ще не робить людину супердегустатором. Смакові вподобання – річ індивідуальна і культурно зумовлена.

Чи є мінуси супердегустації?

Посилене сприйняття смаку може зробити харчування більш яскравим, але не завжди приємним. Смакова чутливість іноді заважає здоровому харчуванню.

Багато овочів мають гіркий присмак. Тож супердегустатор може додавати до них багато солі чи сиру або уникати їх зовсім, що призводить до дефіциту поживних речовин.

Також люди з чутливим смаком часто додають багато цукру чи вершків у каву, щоби перебити гіркоту.

Стоматологиня радить звертати увагу на те, чи ви не уникаєте корисних продуктів через їхній смак. Якщо так, що спробуйте обирати менш гіркі овочі – наприклад, моркву, салатну зелень або гарбуз. Якщо не можете пити каву без підсолоджувачів, пошукайте альтернативу, яка смакує м’якше.

Докторка Клемонс зазначає, що зазвичай супердегустація не шкодить здоров’ю. Головне – урізноманітнювати раціон і включати ті продукти, які вам до смаку.

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