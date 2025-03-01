Вчені розробили пристрій, який відтворює смаки їжі у віртуальній реальності

Вчені розробили пристрій, який відтворює смаки їжі та напоїв

Завжди мріяли відчути смак вишуканих страв на фото в інтернеті? Маємо для вас хорошу новину.

Вчені розробили пристрій, який передає смаки їжі та напоїв на відстані, а також дозволяє ділитися ними за лічені секунди.

Про це йдеться у науковому дослідженні, опублікованому в науковому журналі Science Advances, пише The Guardian.

Свій новий пристрій американські вчені назвали e-Taste. Він складається з двох ключових компонентів:

"електронного язика" – він фіксує дані про концентрацію п'яти різних смакових хімічних речовин у рідкому зразку їжі чи напою і надсилає цю інформацію бездротовим зв'язком;

пристрою, який за допомогою невеликих електромагнітних помп проштовхує рідини через шар гелю із п'ятьма їстівними смаковими хімічними речовинами та доставляє їх у ротову порожнину.

Смакові хімічні речовини можна змішувати перед подачею. Вони відповідають тим, що містяться в оригінальному продукті:

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глюкоза – солодкий смак;

лимонна кислота – кислий;

хлорид натрію (сіль) – солоний;

хлорид магнію – гіркий;

глутамат – пікантний.

Пристрій e-Taste Shulin Chen et al.

Система також дозволяє доставляти ароматизатори до певних ділянок язика. За словами вчених, це потенційно можна використати для дослідження смакового сприйняття.

Команда провела низку тестів своєї системи. В одному з них 10 добровольців попросили визначити різний рівень кислоти у згенерованих рідинах. Учасники змогли зробити це із точністю до 70%.

В іншому експерименті шість добровольців спробувати різні комбінації рідин з ароматизаторами. Їх розробили на позначення п'яти різних страв і напоїв: лимонаду, торта, яєчні, кави та рибного супу.

Потім учасники скуштували рідину, згенеровану системою. Вони зіставили смаки та продукти з точністю майже 87%.

Вчені кажуть, що e-Taste може бути корисним для покращення систем віртуальної та доповненої реальності завдяки посиленню ефекту занурення. Також його потенційно можна використовувати для біомедичних досліджень або навіть "віртуальних кулінарних пригод".

Однак команда зазначає, що система потребує подальшого розвитку. Адже повністю відтворити гостроту та жирність їм поки не вдалося.

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